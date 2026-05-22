Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

Nova Post запустила власну курʼєрську доставку в 5 регіонах Чехії. Сервіс уже працює без вихідних у Празі, Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях.

Про це повідомляє компанія.

Тепер відправити або отримати посилку стало ще простіше: у межах міста курʼєр може приїхати за запитом протягом 1−2 годин або у той час, який зручний саме клієнту.

Також доступні точні 2-годинні інтервали доставки з обовʼязковим попереднім інформуванням.

Для відправлень по краю працює формат «день у день», якщо заявка була оформлена до 10:00.

Куди відправляють

Загалом за добу посилки доставляють у 16 міст Чехії, а також до Братислави, Мілана, Варшави та Берліна.

Доставка до Львова займає два робочі дні.

«Крім цього, Nova Post спростила сам процес відправки з адреси або через поштомати AlzaBox: курʼєр має із собою все необхідне для пакування тож готувати посилку заздалегідь не обовʼязково. Також не потрібно маркувати відправлення: достатньо будь-яким способом позначити номер посилки, або це зробить кур’єр під час оформлення», — пишуть в компанії.

Оплата

Оплату можна здійснити готівкою, онлайн або карткою через POS-термінал прямо під час передачі чи отримання. Якщо ж у поштоматі, тоді оплатити у мобільному застосунку Nova Post.

