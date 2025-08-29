«Нова Пошта» планує масштабуватися в США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова Пошта» планує масштабуватися в США

Фондовий ринок
1
«Нова Пошта» планує масштабуватися в США
«Нова Пошта» планує масштабуватися в США
«Нова пошта» планує масштабувати свою присутність у США та відкрити власну інфраструктуру для доставки українських товарів.
Про це компанія повідомила в коментарі виданню AIN.
«Розвиток американського напряму є частиною міжнародної стратегії бізнесу», — зазначили в компанії та додали, що хочуть дати українському бізнесу та приватним клієнтам максимально простий доступ до американського ринку.
Додатковою перевагою може стати знижена ставка мита у США на українські товари: 10% проти 15% і більше для інших країн. Це, на думку компанії, здатне підвищити конкурентоспроможність української продукції та навіть змінити структуру експорту.
Серед найбільш популярних категорій товарів: одяг, крафтові вироби з дерева та шкіри, книги та прикраси.
Читайте також
Щоб уникнути затримок через нові митні правила, компанія спільно з американськими партнерами впровадила рішення, яке дозволяє сплачувати мито одразу під час оформлення посилки.
Водночас «Нова пошта» зберігає в таємниці дані щодо собівартості митної обробки, але наголошує, що процеси постійно оптимізують для підтримання конкурентних тарифів.
Нагадаємо, уряд США скасував пільговий безмитний поріг в $800 при імпорті товарів для особистого користування та покупок в іноземних інтернет-магазинах. У зв’язку з цим «Нова пошта» запроваджує нові правила доставки до США. Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
За матеріалами:
ain.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems