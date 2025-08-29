«Нова Пошта» планує масштабуватися в США — Finance.ua

«Нова Пошта» планує масштабуватися в США Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

«Нова Пошта» планує масштабуватися в США

«Нова пошта» планує масштабувати свою присутність у США та відкрити власну інфраструктуру для доставки українських товарів.

Про це компанія повідомила в коментарі виданню AIN.

«Розвиток американського напряму є частиною міжнародної стратегії бізнесу», — зазначили в компанії та додали, що хочуть дати українському бізнесу та приватним клієнтам максимально простий доступ до американського ринку.

Додатковою перевагою може стати знижена ставка мита у США на українські товари: 10% проти 15% і більше для інших країн. Це, на думку компанії, здатне підвищити конкурентоспроможність української продукції та навіть змінити структуру експорту.

Серед найбільш популярних категорій товарів: одяг, крафтові вироби з дерева та шкіри, книги та прикраси.

Щоб уникнути затримок через нові митні правила, компанія спільно з американськими партнерами впровадила рішення, яке дозволяє сплачувати мито одразу під час оформлення посилки.

Водночас «Нова пошта» зберігає в таємниці дані щодо собівартості митної обробки, але наголошує, що процеси постійно оптимізують для підтримання конкурентних тарифів.

Нагадаємо, уряд США скасував пільговий безмитний поріг в $800 при імпорті товарів для особистого користування та покупок в іноземних інтернет-магазинах. У зв’язку з цим «Нова пошта» запроваджує нові правила доставки до США. Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

