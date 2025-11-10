0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКЦПФР оновлює порядок емісії акцій

Фондовий ринок
84
НКЦПФР оновлює порядок емісії акцій
НКЦПФР оновлює порядок емісії акцій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» у новій редакції.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Основні зміни

У документі пропонуються оновлення процедури емісії та обігу акцій із урахуванням вимог законодавства про адміністративну процедуру та пропозицій, отриманих під час практичного застосування чинного порядку.
Серед головних змін:
  • удосконалено процедуру адміністративного провадження при здійсненні адміністративних дій;
  • термін «офіційний канал зв’язку» замінено на «особистий кабінет в КІС»;
  • уточнено порядок оформлення анкети емітента для подання інформації центральному депозитарію з метою формування тимчасового або глобального сертифіката;
  • спрощено процедуру перетворення акціонерних товариств.
Також у новій редакції положення уніфіковано й згруповано додатки, їх кількість зменшено з 50 до 27. Через це в документ внесено низку технічних змін. Після схвалення Комісія вирішила підготувати нову редакцію положення та оприлюднити її для громадського обговорення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що НКЦПФР визначила три стратегічні цілі розвитку фінансового ринку України до квітня 2027 року.
Першою ціллю є створення сучасної системи залучення інвестицій, яка забезпечить підприємствам доступ до довгострокового капіталу. Друга стратегічна ціль спрямована на активізацію притоку приватного та структурного капіталу в українську економіку. Третя ціль — підвищення ефективності самої НКЦПФР.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems