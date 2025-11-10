НКЦПФР оновлює порядок емісії акцій Вчора 17:20 — Фондовий ринок

НКЦПФР оновлює порядок емісії акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» у новій редакції.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Основні зміни

У документі пропонуються оновлення процедури емісії та обігу акцій із урахуванням вимог законодавства про адміністративну процедуру та пропозицій, отриманих під час практичного застосування чинного порядку.

Серед головних змін:

удосконалено процедуру адміністративного провадження при здійсненні адміністративних дій;

термін «офіційний канал зв’язку» замінено на «особистий кабінет в КІС»;

уточнено порядок оформлення анкети емітента для подання інформації центральному депозитарію з метою формування тимчасового або глобального сертифіката;

спрощено процедуру перетворення акціонерних товариств.

Також у новій редакції положення уніфіковано й згруповано додатки, їх кількість зменшено з 50 до 27. Через це в документ внесено низку технічних змін. Після схвалення Комісія вирішила підготувати нову редакцію положення та оприлюднити її для громадського обговорення

