НКЦПФР оновлює порядок емісії акцій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» у новій редакції.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Основні зміни
У документі пропонуються оновлення процедури емісії та обігу акцій із урахуванням вимог законодавства про адміністративну процедуру та пропозицій, отриманих під час практичного застосування чинного порядку.
Серед головних змін:
- удосконалено процедуру адміністративного провадження при здійсненні адміністративних дій;
- термін «офіційний канал зв’язку» замінено на «особистий кабінет в КІС»;
- уточнено порядок оформлення анкети емітента для подання інформації центральному депозитарію з метою формування тимчасового або глобального сертифіката;
- спрощено процедуру перетворення акціонерних товариств.
Також у новій редакції положення уніфіковано й згруповано додатки, їх кількість зменшено з 50 до 27. Через це в документ внесено низку технічних змін. Після схвалення Комісія вирішила підготувати нову редакцію положення та оприлюднити її для громадського обговорення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що НКЦПФР визначила три стратегічні цілі розвитку фінансового ринку України до квітня 2027 року.
Першою ціллю є створення сучасної системи залучення інвестицій, яка забезпечить підприємствам доступ до довгострокового капіталу. Друга стратегічна ціль спрямована на активізацію притоку приватного та структурного капіталу в українську економіку. Третя ціль — підвищення ефективності самої НКЦПФР.
