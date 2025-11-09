Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90% Вчора 23:08 — Фондовий ринок

Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%

Продажі Tesla обвалилися майже на 90% у деяких країнах у жовтні 2025 року. Це свідчить про серйозні проблеми компанії на тлі суперечливої поведінки її генерального директора Ілона Маска та посилення конкуренції з боку китайських виробників електромобілів.

Про це пише Gizmodo.

Де фіксують зниження продажів Tesla

Хоча в США компанія зафіксувала зростання продажів у минулому кварталі, багато експертів пов’язують цей стрибок із завершенням дії податкової знижки на електромобілі — покупці поспішили придбати авто, поки це було фінансово вигідно.

До цього, у другому кварталі, продажі Tesla у США впали на 13%, і деякі аналітики прогнозують подальше падіння.

У Європі ситуація гірша. За даними Reuters, кількість реєстрацій автомобілів Tesla минулого місяця скоротилася на 89% у Швеції, на 86% у Данії, на 50% у Норвегії та на 31% в Іспанії.

Водночас загальні продажі електромобілів у Європі зросли на 119%. Зокрема, у Швеції та Нідерландах падіння Tesla триває вже кілька місяців поспіль.

Втім, не всі ринки показали негативну динаміку — у Франції продажі зросли на 2,4%, а у вересні компанія навіть демонструвала короткочасне відновлення в Норвегії та Іспанії.

Експерти пояснюють проблеми Tesla зростаючою конкуренцією з боку китайських брендів, які пропонують сучасніші моделі, а також репутаційними втратами через політичну активність Маска.

