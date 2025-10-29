0 800 307 555
Фондовий ринок
15
Політичні амбіції Маска коштували Tesla мільйон втрачених продажів авто
Публічна підтримка Ілоном Маском Дональда Трампа та його активність у політичних дискусіях негативно вплинули на продажі компанії Tesla.
Як пише УНН із посиланням на Insideevs, дослідження Єльського університету показало, що з жовтня 2022 року компанія недоотримала понад мільйон продажів електромобілів.
За даними Національного бюро економічних досліджень (NBER), репутація Маска як політично активної фігури завдала шкоди бренду Tesla. Вчені пов’язують це з тим, що мільярдер відкрито підтримав Дональда Трампа та очолив суперечливе Міністерство ефективності державного управління, пов’язане з масовими звільненнями понад 280 тисяч осіб.
Виявилося, що з моменту покупки Маском Twitter його політичне втручання коштувало Tesla понад мільйон проданих автомобілів. Крім того, ця тенденція супроводжувалася успіхами конкурентів, у яких навпаки, відбувалося зростання продажів електромобілів і гібридів.
До 2022 року продажі Tesla в усіх округах йшли вгору. Втім, коли Маск купив Twitter у жовтні 2022 року і згодом використовував його для посилення своїх політичних амбіцій і союзу з Республіканською партією, справи у виробника електромобілів пішли на спад.
Як підрахували дослідники, у період з жовтня 2022-го по квітень 2025 року Tesla могла б продати у США на 1−1,26 мільйона автомобілів більше, це на 67−83% вище за фактичні обсяги.
Дослідження безпосередньо пов’язує це падіння продажів з «поляризуючими і партійними діями» Маска.
УНН
