Чому Маск може покинути Tesla

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм попередила акціонерів, що Ілон Маск може залишити посаду генерального директора, якщо компанія не схвалить новий компенсаційний пакет вартістю в 1 трильйон доларів. Про це йдеться в її листі, опублікованому напередодні щорічних зборів 6 листопада.

Про це пише Reuters

Пакет винагороди прив’язаний до результатів діяльності компанії і включає 12 траншів опціонів на акції. Для їх отримання Tesla має досягти надзвичайно амбітних цілей, зокрема ринкової капіталізації на рівні 8,5 трлн доларів, а також значних проривів у автономному водінні та робототехніці.

Вона заявила, що лідерство Маска є критично важливим для довгострокового успіху компанії, особливо з огляду на її плани стати глобальним лідером у сфері штучного інтелекту. Вона попередила, що без належних стимулів компанія ризикує втратити його «час, талант і бачення».

Критики вказують на проблеми незалежності ради директорів Tesla. Раніше цього року суд штату Делавер скасував компенсаційний пакет Маска за 2018 рік, визнавши, що він був затверджений радою, яка діяла без достатньої незалежності.

Раніше писали , що під час квартального звіту Ілон Маск зосередився на майбутньому Tesla, а не на поточних продажах. Він заявив, що людиноподібні роботи Optimus та сервіс роботаксі Cybercab зможуть створити світ без бідності та з доступом до найкращої медицини.

Така зміна пріоритетів розчарувала інвесторів, які очікували прогнозів щодо постачання електромобілів, інформує CNBC. Річ у тім, що обсяги випуску машин скоротилися, а чистий прибуток компанії впав на 37% до 1,37 мільярда доларів.

Повноцінний квартальний звіт Tesla , який був опублікований напередодні, надав інвесторам приводи і для радості. Наприклад, сукупний дохід зріс на 12% до 28 мільярдів доларів, а дохід від реалізації електромобілів піднявся в річному порівнянні на 6% до 21,2 мільярда доларів.

