McDonald’s запустив сервіс замовлень у додатку
McDonald’s впровадив нову опцію у своєму додатку. Тепер клієнти можуть повністю оформити та оплатити замовлення онлайн, а потім отримати його так, як зручно — у ресторані, зоні видачі чи на «МакДрайві».
Про це сімейний ресторан повідомив на своєму офіційному сайті.
«Мобільне замовлення» — це нова функція, з якою твій обід чи вечеря буде ще швидшим. Обирай, сплачуй і отримуй так, як зручно — на МакДрайв або в закладі: за столиком чи в зоні видачі.
«Мобільне замовлення» вже працює у багатьох країнах, зокрема США, Канаді, Німеччині, Великій Британії.
На період тестування сервіс доступний у чотирьох ресторанах McDonaldʼs у Києві: на вул. Сверстюка, Софійській, Гришка та просп. Правди. Після тестового періоду компанія планує національний запуск сервісу.
Як скористатися послугою:
- зайдіть в застосунок і натисніть «Замовлення»;
- виберіть заклад поблизу;
- виберіть бажані страви;
- визначте спосіб отримання;
- сплатіть замовлення онлайн;
Забирайте замовлення, як вам зручно: на МакДрайві, у зоні видачі замовлень або очікуйте за столиком.
