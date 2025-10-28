McDonald’s запустив сервіс замовлень у додатку Сьогодні 15:34 — Фондовий ринок

McDonald’s запустив сервіс замовлень у додатку

McDonald’s впровадив нову опцію у своєму додатку. Тепер клієнти можуть повністю оформити та оплатити замовлення онлайн, а потім отримати його так, як зручно — у ресторані, зоні видачі чи на «МакДрайві».

Про це сімейний ресторан повідомив на своєму офіційному сайті.

«Мобільне замовлення» — це нова функція, з якою твій обід чи вечеря буде ще швидшим. Обирай, сплачуй і отримуй так, як зручно — на МакДрайв або в закладі: за столиком чи в зоні видачі.

«Мобільне замовлення» вже працює у багатьох країнах, зокрема США, Канаді, Німеччині, Великій Британії.

На період тестування сервіс доступний у чотирьох ресторанах McDonaldʼs у Києві: на вул. Сверстюка, Софійській, Гришка та просп. Правди. Після тестового періоду компанія планує національний запуск сервісу.

Як скористатися послугою:

зайдіть в застосунок і натисніть «Замовлення»;

виберіть заклад поблизу;

виберіть бажані страви;

визначте спосіб отримання;

сплатіть замовлення онлайн;

Забирайте замовлення, як вам зручно: на МакДрайві, у зоні видачі замовлень або очікуйте за столиком.

