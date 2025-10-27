0 800 307 555
укр
BlaBlaCar зменшив максимальний сервісний збор на 13%

ТОВ «І-ТРЕВЕЛС», що управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, зменшило максимальний ліміт сервісного збору на 13%, що сумарно призведе до 5 млн грн заощаджень споживачів.
Про це йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету України (АМКУ) в четвер.
Зазначається, що таке рішення було прийняте 10 жовтня за результатами розгляду рекомендацій Комітету як додаткові заходи саморегуляції, що дозволило 23 жовтня визнати відповідні рекомендації виконаними.
АМКУ нагадав, що в грудні 2024 року надав рекомендації щодо припинення дій, які полягали у встановленні сервісного збору за користування сервісами вказаної платформи без економічного обґрунтування, а також в нечітких умовах повернення цього сервісного збору пасажирам.
У повідомленні зауважується, що протягом 2025 року товариство взаємодіяло з АМКУ, залучивши також материнську компанію Comuto SA.
Крім того, «І-ТРЕВЕЛС» внесло зміни до умов користування щодо повернення сервісного збору пасажирам та оновило розділи вебсайту для надання інформації про конкретні алгоритми щодо таких повернень.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
