Доходи Euroclear від російських активів знизилися на 25%

Фондовий ринок
22
Європейський депозитарій Euroclear за підсумками перших трьох кварталів 2025 року отримав 3,9 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що на 25% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це йдеться у звіті компанії.

Причини зменшення доходів Euroclear

Euroclear пояснює таку динаміку поступовим зниженням відсоткових ставок.
Зазначається, що у першому півріччі 2025 року заморожені російські активи принесли Euroclear 2,7 млрд. євро. За підсумками 2024 року ці доходи досягли 6,9 млрд євро, у 2023 році — 4,4 млрд євро, у 2022 році — 821 млн євро.
Відповідно до вимог регламенту ЄС про непередбачені внески, Euroclear виділив 2,6 млрд євро як непередбачений внесок на 2025 рік, з яких 1,6 млрд євро було виплачено Європейській комісії в липні 2025 року. Другий платіж за 2025 очікується на початку 2026 року.
Euroclear оцінює прямі витрати за дев’ять місяців 2025 року, до яких привели санкції та заходи у відповідь з боку росії, у розмірі 82 млн євро, втрати доходу від бізнесу — в 25 млн євро.
На кінець вересня 2025 року баланс Euroclear становив 227 млрд євро, з яких 193 млрд євро припадає на російські активи, які перебувають під санкціями.
Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу після дискусій на саміті в Брюсселі 23 жовтня відклали рішення щодо репараційного кредиту для України на основі заморожених активів росії до наступного саміту.
Переговори призупинилися після того, як Бельгія вимагала гарантій, що не нестиме відповідальності за можливі ризики, пов’язані з пропонованими позиками на суму близько €140 млрд. Більшість цих коштів зберігаються саме в Бельгії.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
