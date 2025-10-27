OpenAI придбала розробника Sky — програму для інтеграції ШІ з macOS Сьогодні 02:02 — Технології&Авто

OpenAI придбала розробника Sky — програму для інтеграції ШІ з macOS

Компанія OpenAI оголосила про придбання Software Applications Incorporated, розробника Sky — інтелектуального інтерфейсу для macOS.

Про це повідомляє OpenAI.

Sky дозволяє штучному інтелекту працювати разом із користувачем під час написання текстів, планування, програмування чи організації дня.

Програма «розуміє» контекст того, що відбувається на екрані, і може взаємодіяти з іншими застосунками.

Плани OpenAI

Після угоди команда Sky приєднається до OpenAI. Компанія планує інтегрувати глибоку macOS-інтеграцію Sky у ChatGPT, щоб зробити роботу з ШІ більш природною та контекстною.

«Ми будуємо майбутнє, де ChatGPT не просто відповідає на ваші запити, а допомагає вам виконувати завдання. Глибока інтеграція Sky з Mac пришвидшує наше бачення безпосереднього впровадження штучного інтелекту в інструменти, які люди використовують щодня», — зазначив Нік Терлі, віцепрезидент і керівник ChatGPT.

Деталі угоди

OpenAI уточнила, що придбання схвалили незалежні комітети ради директорів компанії. Інвестиційний фонд, пов’язаний із CEO OpenAI Семом Альтманом, мав пасивну частку в Software Applications Incorporated, але не впливав на угоду.

