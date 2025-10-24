ЄС відклав рішення про надання Україні «репараційного кредиту» за рахунок активів рф Сьогодні 11:43 — Казна та Політика

Лідери країн Європейського Союзу після дискусій на саміті в Брюсселі 23 жовтня відклали рішення щодо репараційного кредиту для України на основі заморожених активів росії до наступного саміту.

Про це свідчать підсумки засідання.

Єврокомісії доручили підготувати нові пропозиції

Європейська рада доручила Єврокомісії та Раді ЄС продовжити роботу над питанням використання російських активів для України й повернутися до нього на наступному засіданні.

Зазначається, що ЄС продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу Україні у співпраці з партнерами та союзниками. Також ЄС і надалі братиме участь у мирних ініціативах через «Коаліцію охочих» у співпраці зі США.

У цьому контексті схвалено роботу над оновленням мандатів місій ЄС в Україні — Консультативної місії (EUAM Ukraine) та Місії військової допомоги (EUMAM Ukraine).

Фінансова підтримка

ЄС підкреслив важливість забезпечення стійкості України та її здатності фінансувати оборону. У 2025 році Євросоюз надав Україні 20,5 млрд євро бюджетної підтримки: 6,5 млрд через Ukraine Facility, 14 млрд у межах ініціативи G7 ERA за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Від початку повномасштабної війни загальний обсяг допомоги Україні від ЄС і його членів сягнув 177,5 млрд євро.

Нові рішення будуть у грудні

Європейська рада зобов’язалася розглянути потреби України у фінансуванні на 2026−2027 роки, включно з оборонними видатками, та доручила Єврокомісії підготувати відповідні пропозиції.

Крім того, Європейська рада закликала країни ЄС активніше допомагати Україні з озброєнням, зокрема системами ППО, протидроновими технологіями та боєприпасами великого калібру.

Також ЄС пообіцяв посилювати тиск на росію, зокрема через нові санкції. Окремо наголошено на потребі посилити заходи проти обходу санкцій та діяльності «тіньового флоту» росії, що створює екологічні й безпекові ризики.

Бельгія блокує рішення

Як уточнює Bloomberg, Європейський Союз переніс до грудня ухвалення рішення щодо використання заморожених активів російського центробанку на підтримку України.

Переговори призупинилися після того, як Бельгія вимагала гарантій, що не нестиме відповідальності за можливі ризики, пов’язані з пропонованими позиками на суму близько €140 млрд. Більшість цих коштів зберігаються саме в Бельгії.

Подальші затримки можуть ускладнити ситуацію для України, яка потребує нових надходжень коштів уже на початку 2026 року.

Бельгія неодноразово висловлювала сумніви щодо використання заморожених активів, адже найбільша частина (близько €180 млрд) зберігається у брюссельському кліринговому домі Euroclear. Країна побоюється, що може бути змушена відшкодувати ці кошти, якщо росія виграє суд. москва, своєю чергою, попереджає про можливі «дзеркальні» заходи у відповідь.

Згідно з попереднім планом, такі позики потрібно буде повертати лише у разі, якщо росія виплатить Україні репарації за завдані збитки.

Довідка Finance.ua:

раніше стало відомо, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого «репараційного кредиту» до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після оцінки потреб у фінансуванні України на 2026−2027 роки, яку проведе Міжнародний валютний фонд;

використання заморожених російських активів для надання «репараційної позики» Україні викликає багато суперечок серед європейських лідерів. У головному банку Європи наголошують, що на це мають погодитися усі країни, де заблоковані кошти кремля.



