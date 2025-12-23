0 800 307 555
Рахункова палата щодо виконання держбюджету-2025: видатків проведено на 161 млрд грн менше плану

Казна та Політика
1
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 22 грудня взяв до відома Висновок Рахункової палати щодо виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у січні-вересні та надав Кабінету Міністрів України рекомендації щодо шляхів посилення виконання бюджету.
Представляючи Висновок, голова Рахункової палати Ольга Піщанська наголосила на важливості стабільного надходження міжнародної підтримки для збереження стійкості бюджету. Також вона звернула увагу на проведення не у повному обсязі окремих важливих видатків.
«Із загального фонду бюджету на 161 млрд грн менше плану проведено видатків, насамперед за бюджетними програмами головних розпорядників коштів сектору безпеки та оборони, Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, Міністерства охорони здоров’я України, а також Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Основні причини: недотримання або перенесення визначених умовами контрактів термінів поставок товарів, здійснення робіт і послуг, у тому числі оборонного призначення», — зазначила Ольга Піщанська.
Голова Рахункової палати наголосила на зростанні на 28% від початку року дебіторської заборгованості за бюджетними програмами Міністерства оборони України, а також збільшенні з початку року в 1,5 раза податкового боргу перед державним бюджетом.
Зі свого боку міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив що зауваження Рахункової палати — слушні й потребують відповідного реагування та корегування з боку головних розпорядників. Також він коротко окреслив поточний стан виконання бюджету.
Нагадаємо, днями підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету ВРУ з питань бюджету розглянув Висновок Рахункової палати щодо виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у січні-вересні.
Finance.ua
