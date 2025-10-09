Бельгія визначила «Червоні лінії» щодо заморожених активів рф
Бельгія визначила свої «червоні лінії» щодо використання російських активів для фінансування позики в розмірі 140 млрд євро для України.
Про це повідомляє унн з посиланням на POLITICO.
Це включає угоду країн ЄС про розподіл усіх поточних і майбутніх ризиків, пов’язаних з планом, на суму, що перевищує 170 млрд євро.
Чого бояться
Водночас бельгійський уряд побоюється, що йому доведеться відповідати за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані росією, і закликає всі країни ЄС гарантувати кредит. Це фактично означає використання грошей платників податків для покриття будь-яких витрат.
Столиці країн ЄС поспішають заспокоїти занепокоєння Бельгії щодо позики напередодні важливого саміту лідерів ЄС 23 жовтня. Досягнення політичної згоди на саміті відкриє шлях для того, щоб блок незабаром після цього висунув юридичну пропозицію, йдеться в повідомленні.
Поділитися новиною
Також за темою
Бельгія визначила «Червоні лінії» щодо заморожених активів рф
В Україні створять Кіберсили Збройних Сил України
Додаткові перевірки бізнесу: до кого ще прийде податкова у 2025 році
російські акції зазнали різкого обвалу — причини
Чорноморськ Одеської області повністю знеструмлено після російської атаки
Ціна на газ для опалення: Кабмін зафіксував тариф