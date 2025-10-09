0 800 307 555
Бельгія визначила «Червоні лінії» щодо заморожених активів рф

32
Бельгія визначила свої «червоні лінії» щодо використання російських активів для фінансування позики в розмірі 140 млрд євро для України.
Про це повідомляє унн з посиланням на POLITICO.
Це включає угоду країн ЄС про розподіл усіх поточних і майбутніх ризиків, пов’язаних з планом, на суму, що перевищує 170 млрд євро.

Чого бояться

Водночас бельгійський уряд побоюється, що йому доведеться відповідати за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані росією, і закликає всі країни ЄС гарантувати кредит. Це фактично означає використання грошей платників податків для покриття будь-яких витрат.
Столиці країн ЄС поспішають заспокоїти занепокоєння Бельгії щодо позики напередодні важливого саміту лідерів ЄС 23 жовтня. Досягнення політичної згоди на саміті відкриє шлях для того, щоб блок незабаром після цього висунув юридичну пропозицію, йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
УНН
