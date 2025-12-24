День фінансів: 20 пунктів проєкту мирної угоди і податок на прибуток для банків на 2026 рік Сьогодні 17:40

Середа, 24 грудня. Сьогодні в центрі уваги були заяви Володимира Зеленського щодо мирних переговорів.

Деталі проєкту мирної угоди

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, росією та Європою про закінчення війни. Він наголосив, що проєкт цього документа багато в чому відображає спільну українсько-американську позицію, в дечому — американську позицію, а деякі речі ще підлягають вирішенню.

Він поділився змістом кожного з 20 пунктів проєкту базового документа, розкривши його суть.

800 мільярдів доларів на післявоєнне відновлення. США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Кошти на відновлення За словами Зеленського, Україна планує залучити . США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Кошти на відновлення спрямують лише на підконтрольні Україні території.

розвитку держави до 2040 року. Окремо Зеленський повідомив про спільно з американською стороною опрацьований документ з відновлення та економічного розвитку України під назвою «дорожня карта процвітання України». Документ містить довгострокове бачення

відновлення Каховської дамби, без якої не буде працювати Запорізька атомна електростанція, потрібно 2 млрд євро. Зеленський заявив , що на, без якої не буде працювати Запорізька атомна електростанція, потрібно 2 млрд євро.

Фінансова підтримка населення

Зеленський повідомив , що у 2026 році держава планує запровадити нові програми прямої фінансової підтримки населення. Він це пояснив «успішністю» поточної програми «Зимова підтримка» та практикою країн Заходу.

До речі, «Зимову тисячу» можна витратити ще в кількох мережах магазинів. Так, у Novus, Liga Prim та онлайн на Rozetka тепер можна скористатися карткою Національний кешбек. Відмітимо, що сьогодні — 24 грудня — останній день для подачі заявок на Зимову допомогу.

Підписані закони

Президент підписав закон № 13018-д про створення банку фінансової інклюзії. Документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Також підписано закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток. Ключовою нормою закону є підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Інвестиції в «Дії»

В Україні планують запровадити особові інвестиційні рахунки та дозволити громадянам купувати акції прибуткових державних компаній через застосунок «Дія». Ініціатива «Фондовий ринок 2.0» має залучити до 5 млн нових інвесторів і дати другий шанс українському фондовому ринку, розповів голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Revolut припиняє обслуговувати користувачів з України

Раніше Finance.ua повідомляв , що британський необанк Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки.

У Нацбанку відреагували на це рішення та заявили, що Україна відкрита для іноземних фінансових гравців, однак правила роботи на ринку є однаковими для всіх і передбачають обов’язкову авторизацію відповідно до вимог українського законодавства.

🎁 Свята — це не лише час подарунків і «теплих» повідомлень, а й період пікових навантажень на банківські системи та платіжні хаби. Саме в цей час українці масово надсилають гроші родичам і друзям за кордон.

У новому матеріалі Finance.ua пояснює, як відправити гроші за кордон з мінімальними втратами для вашого гаманця:

Найпопулярніші депозити

У 2025 році найбільш затребуваними стали депозити зі строком від 3 до 6 місяців. Це оптимальний варіант, кажуть банкіри : клієнти отримують вищу ставку, ніж за короткостроковими вкладами, водночас не блокуючи кошти надовго.

Зарплати та премії у 2025 році

Аналітики Grc.ua розповіли , що в 2025 році компанії продовжують робити ставку на утримання персоналу — насамперед через конкурентні зарплати, які залишаються ключовим фактором у боротьбі за кадри. За результатами опитування, 79% роботодавців підвищили оклади співробітникам. Кожна п’ята компанія збільшила бонуси.

