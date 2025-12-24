Кошти на відновлення спрямують лише на підконтрольні Україні території — Зеленський Сьогодні 14:28

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі кошти, отримані від міжнародних партнерів на повоєнне відновлення України, будуть спрямовані виключно на території, які перебувають під контролем України.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

За словами глави держави, Україна матиме можливість самостійно визначати пріоритети розподілу своєї частки фінансування. Він наголосив, що в базовому документі окремо зафіксовано, що йдеться саме про підконтрольні Україні території.

Різниця з попередніми проєктами

Зеленський зазначив, що у попередніх драфтах мирної угоди, які раніше складалися з 28 пунктів, підхід до цього питання був іншим. Нинішня версія документа містить 20 пунктів і передбачає чіткіше формулювання щодо територій, на яких здійснюватиметься відновлення.

«Україна матиме можливість визначити пріоритети розподілу своєї частки коштів (отриманих від міжнародних партнерів. — Ред.) на території, що перебувають під контролем України. І це дуже важливий момент, на який ми витратили велику частину часу, — щоб було зазначено, що йдеться про території, які під контролем України. Тобто ми відновлюємо вільну територію нашої держави разом з нашими партнерами», — розповів Зеленський.

Пакет глобального розвитку для України

Президент уточнив, що у 8-му пункті документа, узгодженого з американською стороною, йдеться про створення міцного пакета глобального розвитку для України. Його параметри мають бути визначені в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання.

Ця угода передбачатиме створення фонду розвитку України, який інвестуватиме у швидкозростаючі галузі. Серед них технології, центри обробки даних та сфера штучного інтелекту.

Передбачається також, що Сполучені Штати та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації і експлуатації газової інфраструктури України, яка включає її трубопроводи і сховища.

Крім того, будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції і модернізації міст і житлових районів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Володимир Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, росією та Європою про закінчення війни. «Зараз я готовий проговорити драфт 20-пунктного документу, і це документ, який називається framework, базовий документ про закінчення війни, політичний документ між нами, Америкою, Європою і рускімі», — розповів Зеленський.

Документ містить довгострокове бачення розвитку держави до 2040 року.

