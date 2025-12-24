Бізнес покращив оцінку судової системи України (інфографіка) Сьогодні 19:33

Бізнес покращив оцінку судової системи України (інфографіка)

У 2025 році бізнес покращив оцінку системи судочинства в Україні. Інтегральний показник Судового Індексу зріс до 2,75 бала з 5 можливих. У 2024 році цей показник становив 2,60 бала. Позитивну динаміку продемонстрували всі складові індексу.

Про це свідчать результати нової хвилі експертного дослідження «Судовий Індекс», яке Європейська бізнес асоціація проводить разом із юридичною фірмою AEQUO Law Firm.

Результати дослідження

Оцінка якості організації та діяльності судової системи зросла з 3,05 до 3,16 бала. Показник неупередженості судів підвищився з 2,56 до 2,77 бала. Водночас 33% опитаних фахівців зазначили, що стикаються з проявами упередженості під час судових процесів.

Рівень довіри до судової системи з боку керівників компаній також дещо зріс — з 2,19 до 2,32 бала. За результатами опитування, 12% СЕО скоріше або повністю довіряють судовій системі України.

Найвищі оцінки судової роботи

Експерти традиційно найкраще оцінили доступність судових рішень, кваліфікацію та професіоналізм суддів, якість судових рішень, а також об’єктивність і передбачуваність результатів судового процесу.

Серед основних викликів учасники дослідження назвали корупцію та хабарництво в межах судового процесу, надмірну завантаженість судів, тривалі строки розгляду справ і виготовлення судових рішень.

Оцінка різних юрисдикцій

Найвищу оцінку отримали господарські суди — 3,4 бала. Адміністративні суди оцінили в 3,13 бала, загальні суди — у 2,93 бала. У 2025 році вперше оцінки господарських і адміністративних судів перевищили позначку 3 бали та перейшли в нейтральну зону.

