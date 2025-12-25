0 800 307 555
Євросоюз вводить норми для використання в автомобілях переробленого пластику

Євросоюз вводить норми для використання в автомобілях переробленого пластику
Євросоюз вводить норми для використання в автомобілях переробленого пластику
За новим планом, через десять років все нові автомобілі, що продаються на території ЄС, міститимуть не менше 25% переробленого пластику.
Влада ЄС хоче, щоб пластикові деталі, що відслужили свій термін, не викидалися, а відправлялися в переробку — це один із багатьох заходів щодо створення так званої економіки замкнутого циклу, за якої споживання нової сировини зводиться до мінімуму, а споживання вторсировини — до максимуму.
Обліку підлягають не тільки деталі салону, а й взагалі весь пластик, який використовується в конструкції автомобіля, тому 25% це чимало.
Перероблений пластик на даний момент істотно дорожчий за новий, тому споживачі вже забили на сполох — мовляв, ця директива призведе до чергового подорожчання нових автомобілів, які й так за останні роки стали для багатьох європейців недоступними через «шалені ціни».
До того ж норматив з використання переробленого пластику йде у зв’язці з вимогою спрощення розбирання автомобіля: необхідно забезпечити легкий демонтаж пластикових деталей як під час експлуатації, так і під час утилізації автомобіля.
Незадоволені новою директивою ЄС незалежні організації з охорони навколишнього середовища. Наприклад, EEB (European Environmental Bureau) і DUH (Deutsche Umwelthilfe): вони вважають, що пріоритет потрібно віддавати не переробці автомобілів, а збільшенню життєвого циклу машин, що випускаються.
EEB та DUH також наполягають на обмеженнях розмірів та маси нових автомобілів, щоб знизити кількість споживаних при їх виробництві та експлуатації ресурсів.
