Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення індивідуальних — пояснення МВС

11
Все більше автовласників в Україні обирають індивідуальні номерні знаки. Це персоналізовані комбінації символів, які дозволяють вирізнити транспортний засіб. Водночас у водіїв часто виникає питання, чи потрібно возити з собою номерні знаки, отримані під час первинної реєстрації, після встановлення індивідуальних.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Що таке індивідуальний номерний знак

Індивідуальний номерний знак (ІНЗ) — це додатковий номерний знак з унікальною комбінацією літер і цифр, який виготовляється на замовлення власника транспортного засобу.
Після виготовлення індивідуального номерного знака відомості про нього вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також відображаються у свідоцтві про реєстрацію. Саме це є ключовою умовою його законного використання.

Чи потрібно возити стандартні номерні знаки

У разі встановлення на транспортному засобі індивідуального номерного знака обов’язку возити з собою стандартні державні номерні знаки немає. Вони можуть зберігатися у власника окремо та використовуватися за потреби, наприклад, у разі заміни номерних знаків або для виїзду за кордон.

Коли звичайні номери все ж знадобляться

ІНЗ діють виключно на території України. Для поїздок за межі країни транспортний засіб повинен бути обладнаний номерними знаками, які були при первинній реєстрації.
Також звичайні номерні знаки можуть знадобитися у разі:
  • тимчасового зняття індивідуального номерного знака;
  • втрати або пошкодження індивідуального номерного знака;
  • проведення реєстраційних дій із транспортним засобом.
На що варто звернути увагу водіям

Щоб уникнути непорозумінь і затримок під час користування транспортним засобом, автовласникам рекомендується переконатися, що:
  • індивідуальний номерний знак виготовлений у встановленому порядку;
  • інформація про нього внесена до Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
  • дані відображені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.
Лише за цих умов ІНЗ вважається офіційним і може повноцінно використовуватися під час експлуатації автомобіля.

Як оформити індивідуальний номерний знак

Замовлення ІНЗ можливе як у сервісних центрах МВС, так і онлайн — через Кабінет водія. Перед замовленням необхідно перевірити доступність бажаної комбінації символів і відповідність її встановленим вимогам.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
