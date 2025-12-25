0 800 307 555
На Львівщині вже 1665 мільйонерів: кількість заможних мешканців зростає

Особисті фінанси
14
Станом на 1 грудня 2025 року у Львівській області 1 665 громадян офіційно задекларували доходи, що перевищують один мільйон гривень.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість мільйонерів зросла на 538 осіб. У податковій наголошують, що така динаміка є наслідком активізації бізнесу, зростання зарплат у низці галузей та підвищення рівня фінансової дисципліни.
Збільшення кількості заможних платників податків позитивно впливає на доходи місцевих бюджетів та створює додаткові можливості для розвитку громад регіону.
Нагадаємо, в Україні продовжує зростати кількість громадян, які офіційно декларують мільйонні доходи, незважаючи на війну та складну економічну ситуацію. За результатами деклараційної кампанії 2025 року понад 17 тисяч українців задекларували доходи, що перевищують один мільйон гривень. Це на 1,3 тисячі осіб більше, ніж за підсумками минулого року. Водночас загальна кількість поданих декларацій істотно скоротилася.
Сумарний обсяг доходів, задекларованих мільйонерами, сягнув 254 мільярдів гривень. У цілому ж громадяни задекларували доходи на 474 мільярди гривень, що на 93,5 мільярда перевищує показник 2024 року.
За матеріалами:
Стопокор
