Цими вихідними стартують виплати «Національного кешбеку» за жовтень-листопад

Цими вихідними уряд розпочне виплату «Національного кешбеку» одразу за два місяці — жовтень і листопад 2025 року. Загалом понад 4 млн активних користувачів програми отримають 1,074 млрд гривень кешбеку.



Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Скільки коштів виплатять загалом

Так, виплати за жовтень становитимуть 550,29 млн грн, за листопад — 524,02 млн грн.

У міністерстві зазначають, що це одні з найбільших виплат за час дії програми, яка вже понад рік стимулює попит громадян на споживчі товари українського виробництва.

«Лише за ці два місяці (жовтень і листопад — ред.) українці в межах програми придбали товарів на понад 10 млрд гривень. І це відчутний внесок в економіку країни», — зазначив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Загалом від старту програми в 2024 році сума виплат сягнула 6 млрд гривень.

З виплатою кешбеку за жовтень і листопад план платежів по програмі на поточний рік буде виконаний в повному обсязі.

Коли українці отримають виплати за грудень

Виплата кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026-го, що пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Перевірити нарахування коштів можна буде у застосунку «Дія».

