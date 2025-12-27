Цими вихідними стартують виплати «Національного кешбеку» за жовтень-листопад
Цими вихідними уряд розпочне виплату «Національного кешбеку» одразу за два місяці — жовтень і листопад 2025 року. Загалом понад 4 млн активних користувачів програми отримають 1,074 млрд гривень кешбеку.
Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
Скільки коштів виплатять загалом
Так, виплати за жовтень становитимуть 550,29 млн грн, за листопад — 524,02 млн грн.
У міністерстві зазначають, що це одні з найбільших виплат за час дії програми, яка вже понад рік стимулює попит громадян на споживчі товари українського виробництва.
«Лише за ці два місяці (жовтень і листопад — ред.) українці в межах програми придбали товарів на понад 10 млрд гривень. І це відчутний внесок в економіку країни», — зазначив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.
Загалом від старту програми в 2024 році сума виплат сягнула 6 млрд гривень.
З виплатою кешбеку за жовтень і листопад план платежів по програмі на поточний рік буде виконаний в повному обсязі.
Коли українці отримають виплати за грудень
Виплата кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026-го, що пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Перевірити нарахування коштів можна буде у застосунку «Дія».
