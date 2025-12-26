0 800 307 555
Скільки квитків вже придбали українці за програмою «3000 км Україною»

Українці вже придбали за програмою «3000 км Україною» 40 тисяч квитків.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України.
Найпопулярніші маршрути:

▪️ Фастів — Конотоп;
▪️ Одеса — Запоріжжя;
▪️ Київ/Жмеринка — Шостка;
▪️ Запоріжжя — Львів;
▪️ Суми — Рахів.
«Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад. Квитки можна придбати через застосунок Укрзалізниці» — додав віце-прем'єр.
Програма спрямована на підтримку людей у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, а також дає можливість більш рівномірно розподіляти пасажиропотік і ефективніше використовувати наявний ресурс залізниці. Для її реалізації не залучаються додаткові кошти державного бюджету.
«Надалі цю підтримку плануємо розширювати на всю країну. У періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця зможе пропонувати близько 250 тисяч місць на місяць. Це створює умови для подорожей українців, для яких ключовим чинником є доступна ціна, і додатково знижує навантаження на пікові перевезення» — сказав він.
Раніше писали, що квитки, які братимуть участь у програмі «3000 км Україною», становитимуть до 10% загального обсягу місць у низький період. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.
Нагадаємо, в застосунку «Укрзалізниці» з 3 грудня можна оформитидо чотирьох подорожей загальною довжиною 3000 км. Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна у вагонах плацкарту, купе, у регіональних поїздах та у 2 класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах. Щоб оформити квиток за кілометри, потрібно оновити або встановити застосунок «Укрзалізниці». Акаунт має бути верифікований через Дія.Підпис.
