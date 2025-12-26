Міжнародні перекази без переплат — як обрати вигідний варіант Сьогодні 13:00 — Фінтех і Картки

Міжнародні перекази без переплат — як обрати вигідний варіант

Міжнародні грошові перекази стали звичною справою — люди надсилають кошти родині, оплачують послуги або здійснюють покупки за кордоном. Водночас неправильний вибір способу переказу може призвести до зайвих витрат.

Щоб мінімізувати комісії та втрати на курсі, важливо враховувати суму, терміновість і країну отримувача.



Про це йдеться у Про це йдеться у статті Finance.ua

Як обрати оптимальний спосіб міжнародного переказу

1. За сумою переказу

Для невеликих сум — приблизно до 500−1 000 доларів — зазвичай вигідніше користуватися платіжними сервісами або фінтех-застосунками. Вони часто пропонують нижчі комісії та кращий курс обміну.

Якщо йдеться про середні або великі суми — від 1 000 доларів і більше — варто розглянути банківські IBAN-перекази або перекази на картки. Банки забезпечують вищий рівень безпеки й прозорості операцій, навіть якщо комісія трохи вища.

2. За терміновістю

Коли гроші потрібно отримати якомога швидше, фінтех-застосунки та сервіси на кшталт Wise, Revolut або PayPal можуть зарахувати кошти протягом кількох хвилин чи годин.

Якщо термін некритичний, стандартні банківські IBAN-перекази зазвичай доходять за 1−3 робочі дні.

3. За країною отримувача

У країнах із добре інтегрованою банківською системою, зокрема в Європі, IBAN-перекази та прямі перекази на банківські картки працюють швидко й стабільно.

Читайте також Що робити, якщо помилково переказали гроші на іншу картку

Для держав із обмеженим доступом до міжнародних банківських систем частіше ефективнішими є фінтех-застосунки та міжнародні платіжні сервіси.

Що найчастіше призводить до фінансових втрат

Найбільші втрати зазвичай пов’язані з невигідним курсом конвертації, особливо у святкові та пікові періоди. У таких випадках різниця на курсі може перевищувати саму комісію.

Додаткові витрати можуть виникати через приховані комісії — наприклад, за зарахування коштів у валюті отримувача або за прискорену обробку платежу.

Ще один ризик — невраховані ліміти. Якщо перевищити встановлені обмеження, система може застосувати подвійну конвертацію або додаткові збори.

Як зменшити витрати на міжнародних переказах

Перевіряйте реальний обмінний курс на момент переказу. Обирайте сервіси з прозорими комісіями. Плануйте перекази заздалегідь, уникаючи святкових пікових періодів. Співставляйте комісію та курс: іноді нижча комісія не означає вигідний переказ, якщо курс невигідний.

Детальніше про різні способи міжнародних переказів розповіли у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.