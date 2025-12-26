Які настрої шукачів роботи: проблеми, з якими стикаються українці при працевлаштуванні Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Наприкінці 2025 року дещо знизилася зайнятість працездатних українців. Лише 76% спеціалістів зазначили, що вони працюють зараз. У аналогічний період минулого року мали місце роботи на 5% більше опитаних фахівців.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua. Ми вибрали соновне.

Також дещо погіршилася статистика скорочень. 7% респондентів зазначили, що компанія працює, але їх скоротили. Рік тому цей показник складав 4%.

У поточному році значно зросла активність шукачів роботи. Майже половина опитаних спеціалістів наразі перебуває у пошуку нового місця роботи. За рік цей показник збільшився на 14%. Також збільшилася кількість тих, хто задумується про зміну роботи та вже планує пошук. Пошук нового місця роботи триває в середньому до півроку.

Основні проблеми, з якими стикаються українці при працевлаштуванні:

48% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;

27% скаржаться на те, що рекрутери не відповідають на відгуки на вакансії;

24% відчули зменшення кількості вакансій у своїй професії;

23% зазначають відсутність зворотнього зв’язку після співбесіди чи інтерв’ю;

21% стикнулися з дискримінацією з боку роботодавців через вікову ознаку.

Не відчули жодних негативних змін у процесі пошуку роботи та працевлаштуванні 16% опитаних спеціалістів.

Довідка Finance.ua:

У 2025 р. український бізнес продовжив своє відновлення. Про продовження роботи у повному обсязі говорять 91% компаній. Це на 5% більше, ніж минулого року. 8% працюють частково, але планують поновити роботу.

Дані ринку праці 2025 року демонструють те, що компанії розгортають програми стажувань, менторства та корпоративного навчання, оскільки саме це забезпечує доступ до молодих кадрів у ситуації гострого дефіциту робочої сили. За останній рік зросла кількість вакансій без вимоги до досвіду, а також поширення партнерств бізнесу з освітніми установами та державними ініціативами.

