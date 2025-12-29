ТОП-8 фактів та цифр ринку праці в 2025 році (дослідження) Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

ТОП-8 фактів та цифр ринку праці в 2025 році (дослідження)

У 2025 р. український бізнес продовжив своє відновлення. Про продовження роботи у повному обсязі говорять 91% компаній. Це на 5% більше, ніж минулого року. 8% працюють частково, але планують поновити роботу.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua.

Позитивні зміни в доході відчула третина (33%) працюючих українських компаній, що на 5% більше, ніж у 2024 році. Про стабільність доходу висловилися 28% організацій, що на 6% більше, порівняно з минулим роком.

Зменшення доходу відчула чверть опитаних компаній. Це менше на 4%, ніж у минулому році. При цьому лише 1% компаній зазначив, що дохід припинився повністю. Зменшення доходу більш ніж на 50% не зафіксувала жодна з опитаних компаній.

То ж наводимо ТОП-8 фактів та цифр, що характеризують ринок праці в 2025 році:

Переважна більшість організацій (95%) цього року здійснювала набір персоналу. В минулому році таку відповідь дала значна менша кількість роботодавців — лише 88%. Майже половина опитаних компаній наймала працівників на всі напрямки бізнесу. Ця тенденція збережеться й у наступному році. Про плани наймати персонал у 2026 році висловились 99% організацій. 2025 рік став більш стабільним у виплатах заробітної плати, порівняно з минулим роком. Лише 1% опитаних компаній висловив те, що у них відбулося скорочення розміру компенсації. Рівень оплати не змінився за рік у 19% організацій. Серед тих компаній, які підвищували зарплати цього року, найбільше тих, хто збільшив розмір виплат на 11−20%. Подальше підвищення заробітних плат у наступному році планують 82% організацій. У 2025 році бізнес був зорієнтований більше на збереженні напрацьованого, ніж на масштабування. Основними пріоритетами компаній цього року були: збереження команди у повному обсязі (65%), збереження оплати праці співробітників на конкурентному рівні (61,6%) та збереження поточних ринків збуту/клієнтів (47,7%). Збільшилася за рік кількість тих компаній, що надавали пріоритетного значення пошуку нових ринків збуту або нових клієнтів. Якщо в минулому році у цей напрямок спрямовували свої зусилля 38% компаній, то цього року їх стало 45%. Також дещо збільшилася кількість тих організацій, що займалися відкриттям нових офісів в інших країнах — 7% у 2025 році на противагу 5,8% у 2024 році. Ще 12,8% компаній прикладали зусилля до відкриття нових напрямків бізнесу. Незважаючи на складнощі та нестабільність економіки, українські компанії окреслили позитивні прагнення розвитку бізнесу на наступний рік. У п’ятірці пріоритетних напрямків опитані організації озвучили наміри: знайти нові ринки збуту/клієнтів (55%), зберегти команду компанії в повному обсязі (51%), зберегти поточні ринки збуту/клієнтів (33%), збільшити оплату праці співробітникам (34%), розширити команду (29%). 2025 рік означився більшою активністю працівників у пошуку роботи. Крім того, фахівці частіше, ніж минулого року, звільнялися з поточного місця роботи у пошуках кращих пропозицій. Дещо зменшилася, порівняно з минулим роком, кількість зайнятих спеціалістів. На момент опитування 76% респондентів відповіли, що вони працюють. У аналогічний період минулого року таких було 81%. Також на 3% збільшилася кількість тих, хто відповів, що компанія працює, але їх скоротили. На працевлаштування шукачі роботи витрачають в середньому до 6 місяців. Найчастіша проблема, з якою стикаються фахівці при пошуку роботи, це неможливість знайти варіант з гідним розміром оплати, про це сказали 48% респондентів. Це більше, ніж минулого року на 3%. Кожен п’ятий шукач роботи поскаржився на те, що відбулося зменшення кількості вакансій у його професії, а також те, що рекрутери не відповідають на відгуки на вакансії. Порівняно із минулим роком зменшилася кількість тих спеціалістів, хто боїться скорочень у компанії у найближчі півроку. Це озвучив кожен п’ятий фахівець (19%) на противагу минулорічним показникам, коли боялися скорочень 22% опитаних працівників. Зарплата залишається одним з ключових питань для працівників. У переважної більшості (52%) опитаних спеціалістів розмір зарплати не змінився порівняно з 2024 роком. Скоротили зарплату 15% працівників. Серед тих, кому збільшили зарплату, найбільше тих, у кого розмір компенсації підвищився менше, ніж на 10%. 66% шукачів не готові знижувати свої зарплатні побажання навіть тоді, коли виникнуть складнощі із працевлаштуванням. Минулого року про це говорили 70% спеціалістів.

