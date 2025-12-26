0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує відсвяткувати Новий рік в заміському будинку

Особисті фінанси
27
Скільки коштує відсвяткувати Новий рік в заміському будинку
Скільки коштує відсвяткувати Новий рік в заміському будинку
Оренда будинку на новорічну ніч — ідеальний варіант для тих, хто хоче змінити картинку, не виїжджаючи далеко.
Але попит на такі котеджі шалений, а ціни на пікові дати (31.12−02.01) зростають у 3−4 рази.
Будинок на 8−10 осіб у Київській чи Львівській області коштуватиме від 15 до 25 тис. грн за добу. Варіант на маленьку компанію обійдеться дешевше — від 7 тис. грн.
Будьте готові, що більшість власників здають будинки мінімум на дві доби. Крім того, на початку грудня більшість привабливих та бюджетних варіантів вже зайняті. Тому оренда в разі пізнього планування може коштувати дорожче.
Зазвичай в орендовані будинки гості везуть їжу на святковий стіл із собою. Зекономити можна, якщо приготувати страви самостійно — кожен у себе вдома, а потім розділити витрати. Розраховуйте на 1 500 грн з особи за продукти та алкоголь на два дні.
Читате більше варіантів святкування у нашій статті — Варіанти та вартість святкування Різдва та Нового року
Раніше ми писали, що, за підрахунками, святкове меню на Новий рік для родини з чотирьох осіб цьогоріч обійдеться у близько 3980 грн. Це на 10,7% дорожче, ніж торік. Як повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, розрахунки зроблено за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2025 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems