Скільки коштує відсвяткувати Новий рік в заміському будинку Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Скільки коштує відсвяткувати Новий рік в заміському будинку

Оренда будинку на новорічну ніч — ідеальний варіант для тих, хто хоче змінити картинку, не виїжджаючи далеко.

Але попит на такі котеджі шалений, а ціни на пікові дати (31.12−02.01) зростають у 3−4 рази.

Будинок на 8−10 осіб у Київській чи Львівській області коштуватиме від 15 до 25 тис. грн за добу. Варіант на маленьку компанію обійдеться дешевше — від 7 тис. грн.

Будьте готові, що більшість власників здають будинки мінімум на дві доби. Крім того, на початку грудня більшість привабливих та бюджетних варіантів вже зайняті. Тому оренда в разі пізнього планування може коштувати дорожче.

Зазвичай в орендовані будинки гості везуть їжу на святковий стіл із собою. Зекономити можна, якщо приготувати страви самостійно — кожен у себе вдома, а потім розділити витрати. Розраховуйте на 1 500 грн з особи за продукти та алкоголь на два дні.

Раніше ми писали, що, за підрахунками, святкове меню на Новий рік для родини з чотирьох осіб цьогоріч обійдеться у близько 3980 грн. Це на 10,7% дорожче, ніж торік. Як повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, розрахунки зроблено за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.