Як перевірити, чи витрачаються аліменти на дитину Сьогодні 16:37 — Особисті фінанси

За заявою платника аліментів може проводитися позапланове інспекційне відвідування

Якщо платник аліментів сумнівається, що кошти використовують саме в інтересах дитини, закон дає можливість ініціювати перевірку. Із посиланням на Міністерство юстиції України розповідаємо про це детальніше.

Там зазначили, що частіше запит про перевірку може виникати, якщо розмір аліментів становить значну суму.

Кому належать аліменти

Аліменти є власністю дитини. Той із батьків або законних представників, на чиє ім’я вони надходять, має використовувати кошти виключно на потреби дитини — харчування, одяг, лікування, освіту, розвиток і належні умови життя.

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні цими коштами, а в окремих випадках — отримувати та використовувати їх самостійно (стаття 179 Сімейного кодексу України).

Хто і як контролює витрати

Контроль за цільовим використанням аліментів здійснює орган опіки та піклування.

За заявою платника (якщо в нього немає заборгованості) може проводитися позапланове інспекційне відвідування — не частіше одного разу на три місяці (стаття 186 Сімейного кодексу України).

Куди звертатися

Заяву можна подати:

до районної або районної у місті Києві держадміністрації;

до виконавчого органу місцевої ради за місцем проживання одержувача аліментів;

до служби у справах дітей.

Читайте також Як визначається розмір аліментів на дитину

Разом із заявою потрібно подати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців і дані про місце проживання одержувача. Якщо аліменти сплачуються не за рішенням суду — додаються документи, що підтверджують їхню сплату та розмір.

Якщо є заборгованість, у проведенні перевірки можуть відмовити.

Як проходить перевірка

Інспекційне відвідування проводять упродовж 30 календарних днів із моменту отримання заяви (у виняткових випадках — до 45 днів). Одержувача аліментів попереджають рекомендованим листом не пізніше ніж за 7 днів до візиту.

Під час перевірки оцінюють:

умови проживання дитини,

її зовнішній вигляд,

стан здоров’я,

забезпечення одягом, навчальним приладдям та іншими необхідними речами.



Читайте також Стягнення аліментів за минулий час та погашення заборгованості: в чому різниця

За потреби служба може звернутися до закладів освіти, охорони здоров’я чи постачальників комунальних послуг.

Чеки чи інші підтвердні документи одержувач аліментів надає лише за власним бажанням.

Після перевірки протягом 5 робочих днів складається висновок, копії якого отримують обидві сторони.

Якщо виявили порушення

У разі встановлення нецільового використання коштів платник може звернутися до суду. Він має право вимагати зменшення розміру аліментів або перерахування частини коштів на особистий рахунок дитини.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.