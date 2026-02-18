0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як перевірити, чи витрачаються аліменти на дитину

Особисті фінанси
49
За заявою платника аліментів може проводитися позапланове інспекційне відвідування
За заявою платника аліментів може проводитися позапланове інспекційне відвідування
Якщо платник аліментів сумнівається, що кошти використовують саме в інтересах дитини, закон дає можливість ініціювати перевірку. Із посиланням на Міністерство юстиції України розповідаємо про це детальніше.
Там зазначили, що частіше запит про перевірку може виникати, якщо розмір аліментів становить значну суму.

Кому належать аліменти

Аліменти є власністю дитини. Той із батьків або законних представників, на чиє ім’я вони надходять, має використовувати кошти виключно на потреби дитини — харчування, одяг, лікування, освіту, розвиток і належні умови життя.
Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні цими коштами, а в окремих випадках — отримувати та використовувати їх самостійно (стаття 179 Сімейного кодексу України).

Хто і як контролює витрати

Контроль за цільовим використанням аліментів здійснює орган опіки та піклування.
За заявою платника (якщо в нього немає заборгованості) може проводитися позапланове інспекційне відвідування — не частіше одного разу на три місяці (стаття 186 Сімейного кодексу України).

Куди звертатися

Заяву можна подати:
  • до районної або районної у місті Києві держадміністрації;
  • до виконавчого органу місцевої ради за місцем проживання одержувача аліментів;
  • до служби у справах дітей.
Читайте також
Разом із заявою потрібно подати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців і дані про місце проживання одержувача. Якщо аліменти сплачуються не за рішенням суду — додаються документи, що підтверджують їхню сплату та розмір.
Якщо є заборгованість, у проведенні перевірки можуть відмовити.

Як проходить перевірка

Інспекційне відвідування проводять упродовж 30 календарних днів із моменту отримання заяви (у виняткових випадках — до 45 днів). Одержувача аліментів попереджають рекомендованим листом не пізніше ніж за 7 днів до візиту.
Під час перевірки оцінюють:
  • умови проживання дитини,
  • її зовнішній вигляд,
  • стан здоров’я,
  • забезпечення одягом, навчальним приладдям та іншими необхідними речами.
Читайте також
За потреби служба може звернутися до закладів освіти, охорони здоров’я чи постачальників комунальних послуг.
Чеки чи інші підтвердні документи одержувач аліментів надає лише за власним бажанням.
Після перевірки протягом 5 робочих днів складається висновок, копії якого отримують обидві сторони.

Якщо виявили порушення

У разі встановлення нецільового використання коштів платник може звернутися до суду. Він має право вимагати зменшення розміру аліментів або перерахування частини коштів на особистий рахунок дитини.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й грошіСімейний бюджет
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems