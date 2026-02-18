«Нова пошта» вийшла на ринок США: скільки коштують відправлення Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Відправити документи чи посилки до 30 кг з США в Україну можна з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store

«Нова пошта» анонсувала початок співпраці з американською службою доставки UPS для відправлення посилок до 30 кг з США в Україну. Термін доставки в Україну — від 7 днів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала Нова пошта.

«Ми зробили наступний крок в розвитку присутності на ринку США — розпочали доставку відправлень в Україну у партнерстві з UPS, одним з беззаперечних лідерів логістичного ринку країни. При цьому, як і всі інші продукти Нової пошти, він реалізує стратегію FAST, EASY, SAFE. Це партнерство — стратегічний крок, який дозволяє нам гнучко реагувати на потреби клієнтів, міцніше закріпитися на великому міжнародному ринку та створити основу для подальшого розвитку», — заявив Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта).

За його словами, невдовзі компанія планує скоротити терміни доставки (від 5 днів), розширити перелік послуг, зокрема, масштабувати адресну доставку, а також відкрити франчайзингові відділення у великих містах країни.

Як відправити Новою поштою посилку з США

Зареєструйтесь на сайті і отримайте 15% знижку на доставку. Створіть міжнародне відправлення онлайн через мобільний застосунок або сайт. Здійсніть оплату зручним для вас способом. Отримайте унікальний QR-код. Запакуйте відправлення і принесіть в UPS Store. Покажіть оператору QR-код і передайте посилку.

Зазначається, що страхування включено у вартість для посилок до 150 доларів. Для відправлень понад 150 доларів передбачена мінімальна комісія 0,5 %. У випадку форс-мажору компанія поверне відправнику оціночну вартість відправлення в повному обсязі.

Вартість доставки

документи та посилки до 1 кг — $25;

посилки до 2 кг — $30;

посилки до 5 кг — $50;

посилки до 10 кг — $80;

посилки до 20 кг — $150;

посилки до 30 кг- $200.

Нагадаємо, у серпні Finance.ua вже писав , що «Нова пошта» планує масштабувати свою присутність у США та відкрити власну інфраструктуру для доставки українських товарів. Щоб уникнути затримок через нові митні правила, компанія спільно з американськими партнерами впровадила рішення, яке дозволяє сплачувати мито одразу під час оформлення посилки.

