«Нова пошта» вийшла на ринок США: скільки коштують відправлення

Відправити документи чи посилки до 30 кг з США в Україну можна з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store
«Нова пошта» анонсувала початок співпраці з американською службою доставки UPS для відправлення посилок до 30 кг з США в Україну. Термін доставки в Україну — від 7 днів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала Нова пошта.
«Ми зробили наступний крок в розвитку присутності на ринку США — розпочали доставку відправлень в Україну у партнерстві з UPS, одним з беззаперечних лідерів логістичного ринку країни. При цьому, як і всі інші продукти Нової пошти, він реалізує стратегію FAST, EASY, SAFE. Це партнерство — стратегічний крок, який дозволяє нам гнучко реагувати на потреби клієнтів, міцніше закріпитися на великому міжнародному ринку та створити основу для подальшого розвитку», — заявив Вячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта).
За його словами, невдовзі компанія планує скоротити терміни доставки (від 5 днів), розширити перелік послуг, зокрема, масштабувати адресну доставку, а також відкрити франчайзингові відділення у великих містах країни.

Як відправити Новою поштою посилку з США

  1. Зареєструйтесь на сайті і отримайте 15% знижку на доставку.
  2. Створіть міжнародне відправлення онлайн через мобільний застосунок або сайт.
  3. Здійсніть оплату зручним для вас способом.
  4. Отримайте унікальний QR-код.
  5. Запакуйте відправлення і принесіть в UPS Store.
  6. Покажіть оператору QR-код і передайте посилку.
Зазначається, що страхування включено у вартість для посилок до 150 доларів. Для відправлень понад 150 доларів передбачена мінімальна комісія 0,5 %. У випадку форс-мажору компанія поверне відправнику оціночну вартість відправлення в повному обсязі.
Вартість доставки

  • документи та посилки до 1 кг — $25;
  • посилки до 2 кг — $30;
  • посилки до 5 кг — $50;
  • посилки до 10 кг — $80;
  • посилки до 20 кг — $150;
  • посилки до 30 кг- $200.
Нагадаємо, у серпні Finance.ua вже писав, що «Нова пошта» планує масштабувати свою присутність у США та відкрити власну інфраструктуру для доставки українських товарів. Щоб уникнути затримок через нові митні правила, компанія спільно з американськими партнерами впровадила рішення, яке дозволяє сплачувати мито одразу під час оформлення посилки.
👉 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
