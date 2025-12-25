Понад 40% підприємств не побачили ефекту програми «Національного кешбеку» Сьогодні 19:24 — Фондовий ринок

Програма «Національний кешбек» не вплинула на діяльність 41,9% опитаних підприємств. Негативний вплив зафіксували лише 0,2% респондентів, 21,2% бізнесу участі в програмі не брали, ще 14,8% зазначили, що їм складно оцінити її ефект.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані дослідження «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (листопад 2025)», проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

Галузеві оцінки програми

Найбільше позитивних оцінок програма отримала у харчовій промисловості, де 40,3% підприємств відзначили позитивний вплив. Вищі за середні показники також зафіксовані у поліграфічній промисловості, де позитивний ефект побачили 25% опитаних, а також у виробництві тканин, одягу та взуття, де цей показник становив 23,2%.

У хімічній промисловості вплив програми оцінили на рівні, близькому до середнього по вибірці, на що вказали 20% підприємств.

Водночас найбільш нейтральні оцінки зафіксовані серед підприємств металургії, де 75,9% респондентів не побачили впливу, хімічної промисловості з показником 72,5% та машинобудування, де таких підприємств 70,2%.

Позитивні очікування частіше висловлювали підприємства поліграфічної промисловості, де цей показник становив 25%, та харчової галузі з результатом 20,8%.

Вплив розміру бізнесу

Розмір підприємства також суттєво впливає на оцінку ефективності програми, тому серед тих, хто позитивно оцінює ефект від програми, 30,8% - середній бізнес та 31,5% - великий.

Лише 6,5% мікробізнесу та 11,8% малого бізнесу побачили позитивний вплив «Національного кешбеку» на свою діяльність.

Загальні очікування бізнесу

Загалом, оцінюючи програму, 62,3% підприємств не очікують від неї жодного впливу, 11,9% прогнозують позитивний ефект.

Аналогічні очікування бізнес має і щодо ефекту програми «Зимова підтримка». В ІЕД зауважили, що дизайн програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі (3,3% позитивних очікувань), ані на мікропідприємства (3,2%), для середніх та великих підприємств цей показник становить 19,5% і 18% відповідно.

Щодо впливу від цієї програми, то 11,9% очікують для своїх підприємств позитивного впливу, 62,3% не очікують жодного впливу, а 25,8% зазначили, що їм важко це оцінити.

