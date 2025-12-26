0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі будують мегааеропорт за 30 мільярдів доларів

Фондовий ринок
15
У Польщі будують мегааеропорт за 30 мільярдів доларів
У Польщі будують мегааеропорт за 30 мільярдів доларів
У Польщі у 2026 році нарешті почнуть будувати давно запланований мегааеропорт Port Polska, який влада країни позиціонує як ворота до Європи та один з найбільших транспортних вузлів у регіоні.
Про це пише Euronews Travel.
Розташований між Варшавою та меншим містом Лодзь, новий транспортний вузол має відкритися у 2032 році. На його будівництво влада вже виділила 131 мільярд польських злотих (30 мільярдів євро).
Там розраховують приймати близько 40 мільйонів пасажирів щорічно, що ставить його в один ряд з такими аеропортами, як лондонський Хітроу та Стамбул.
Проект аеропорту отримав схвалення ще у 2017 році, але згодом процес його реалізації був призупинений через корупційний скандал, пов’язаним з попереднім урядом.
Нинішній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, обраний у 2023 році, пообіцяв дати йому «чистий старт» та заявив, що він «повністю революціонізує подорожі по країні та за її межами».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems