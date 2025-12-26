У Польщі будують мегааеропорт за 30 мільярдів доларів Сьогодні 06:52 — Фондовий ринок

У Польщі будують мегааеропорт за 30 мільярдів доларів

У Польщі у 2026 році нарешті почнуть будувати давно запланований мегааеропорт Port Polska, який влада країни позиціонує як ворота до Європи та один з найбільших транспортних вузлів у регіоні.

Про це пише Euronews Travel

Розташований між Варшавою та меншим містом Лодзь, новий транспортний вузол має відкритися у 2032 році. На його будівництво влада вже виділила 131 мільярд польських злотих (30 мільярдів євро).

Там розраховують приймати близько 40 мільйонів пасажирів щорічно, що ставить його в один ряд з такими аеропортами, як лондонський Хітроу та Стамбул.

Проект аеропорту отримав схвалення ще у 2017 році, але згодом процес його реалізації був призупинений через корупційний скандал, пов’язаним з попереднім урядом.

Нинішній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, обраний у 2023 році, пообіцяв дати йому «чистий старт» та заявив, що він «повністю революціонізує подорожі по країні та за її межами».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.