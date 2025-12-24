2025 рік став рекордним для ринку дорогоцінних металів — Reuters Сьогодні 23:34 — Фондовий ринок

2025 рік став рекордним для ринку дорогоцінних металів — Reuters

Ринок дорогоцінних металів завершує 2025 рік історичним ралі: 24 грудня ціни на золото вперше в історії подолали психологічну позначку в 4500 доларів за унцію, а срібло та платина оновили багаторічні максимуми. Головними драйверами стали очікування подальшого зниження ставок ФРС США у 2026 році, геополітична напруженість (зокрема навколо Венесуели та Близького Сходу) та активна дедоларизація резервів світовими центробанками.

Про це пише Reuters.

Метали демонструють найкращу річну динаміку за останні десятиліття. Золото за рік зросло на понад 70%, що є рекордом з 1979 року, а срібло подорожчало на вражаючі 150%:

золото (Gold): сягнуло піку в $4525,19 , після чого стабілізувалося на рівні $4495;

сягнуло піку в , після чого стабілізувалося на рівні $4495; срібло (Silver): встановило абсолютний рекорд — $72,70 за унцію;

встановило абсолютний рекорд — за унцію; платина (Platinum): продемонструвала вертикальний зліт до $2377,50 , додавши 160% з початку року;

продемонструвала вертикальний зліт до , додавши 160% з початку року; паладій (Palladium): піднявся до $1916,69, що є максимумом за останні три роки;

Експерти Reuters та фінансові аналітики виділяють кілька ключових факторів, що спричинили такий ажіотаж:

Монетарна політика: Ринок закладає ще принаймні два зниження процентних ставок ФРС у 2026 році. Нижчі ставки роблять невідсоткові активи (метали) привабливішими порівняно з облігаціями. Геополітика та деглобалізація: Торговельні війни між США та Китаєм, а також нова нафтова блокада Венесуели змушують інвесторів шукати «нейтральні» активи без суверенного ризику. Дефіцит пропозиції: Для платини та паладію критичним став дефіцит видобутку в ПАР та росії на тлі несподіваного повернення попиту на двигуни внутрішнього згоряння (після скасування в Європі заборони на них до 2035 року). Промисловий попит на срібло: Потужне споживання з боку сектору сонячної енергетики та виробництва електроніки створило значний фізичний дефіцит металу.

Більшість провідних інвестиційних банків (Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan) зберігають «бичачий» настрій. Базовий сценарій передбачає зростання золота до $4800-$5000 протягом наступних 6−12 місяців. Для срібла аналітики прогнозують рух до позначки $80 за унцію, якщо інвестиційний попит та дефіцит пропозиції зберігатимуться.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.