Укрпошта випустила нову святкову марку «Різдвяний Янгол»

Укрпошта випустила нову святкову марку та поштовий блок «Різдвяний Янгол».

Про це повідомили в компанії у середу, пише УНН.

«Укрпошта говорить із країною мовою марок — дуже точних символів часу. „Різдвяний Янгол“ — це поштова марка про світло, яке не зникає, про віру, яка тримає нас разом, і про Різдво, що нагадує: добро завжди перемагає. Сьогодні ця марка — не лише про свято, а й про нашу спільну надію та силу духу, що допомагає вистояти», — зазначають в Укрпошті.

Урочиста церемонія спеціального погашення поштової марки відбулася 24 грудня у Софії Київській — сакральному місці з тисячолітньою історією.

«Кажуть, Бог любить трійцю. Сьогодні ми вже втретє продовжуємо започатковану у 2023 році традицію випуску різдвяних марок за ініціативи Митрополита Епіфанія. Символічно, що цього року презентація відбувається у надзвичайно особливому місці — Соборі Софії Київської», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав проявляти любов і підтримувати одне одного. «Це справді диво, що після повномасштабного вторгнення ми вже героїчно боремося чотири роки. Бо якщо реально зіставити сили, то це Давид та Голіаф. Але ми віримо, що правда завжди перемагає. Світло Різдвяної зірки освітлює шлях для України і кожного з нас. Ми повинні світити, проявляти любов до своїх ближніх, підтримувати наших рідних героїв-воїнів і всіх, хто цього потребує. Світанок буде незабаром», — додав митрополит.

Антон Логов розповів, що створював зображення «Різдвяний Янгол» із великою вірою в добро та любов’ю до людей.

Випуск представлено поштовою маркою і номерним неперфорованим поштовим блоком, призначеним для власників філателістичних абонементів «Ексклюзив» і «Ексклюзив+». Марковий аркуш і блок прикрашені тисненням золотою і срібною фольгою, а також конгревним тисненням. Номінал поштової марки «Різдвяний Янгол» — U, а тираж — 390 000 примірників.

Тираж поштового блоку «Різдвяний Янгол» — 5 100 примірників. Номінальна вартість поштової марки, розміщеної на блоці, — Р.

Тираж конвертів «Перший день» становить 20 000 примірників, карток — 15 000, а презентаційних папок — 500 примірників.

