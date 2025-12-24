Українці зможуть у «Дії» купувати акції держкомпаній: деталі нового законопроєкту НКЦПФР Сьогодні 16:05 — Фондовий ринок

Українці зможуть у «Дії» купувати акції держкомпаній: деталі нового законопроєкту НКЦПФР

В Україні планують запровадити особові інвестиційні рахунки та дозволити громадянам купувати акції прибуткових державних компаній через застосунок «Дія». Ініціатива «Фондовий ринок 2.0» має залучити до 5 млн нових інвесторів і дати другий шанс українському фондовому ринку.

Про це розповів голова Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

Проблеми українського фондового ринку

Очільник Комісії зазначив, що проблемою українського фондового ринку всі ці роки є відсутність інструментів, адже роками він існував радше формально: багато цінних паперів не мали економічного сенсу й використовувалися для схем ухилення від сплати податків.

Він також звернув увагу, що українська економіка залишається банкоцентричною. Бізнес і громадяни розміщують кошти переважно в банках, а саме банки визначають умови кредитування. Така модель є типовою для етапу первинного розподілу ВВП, однак вона має обмеження.

Чому ринку капіталу бракує інструментів

За словами Магомедова, банкоцентрична модель не створює умов для широкого перерозподілу капіталу через ринок цінних паперів. Фондові біржі в Україні тривалий час не працювали повноцінно, а відсутність інструментів для торгівлі не дозволяла навіть наявній інфраструктурі працювати ефективно.

З урахуванням міжнародного досвіду НКЦПФР пропонує використати ринок капіталу як механізм залучення довгих грошей в економіку.

Як працюватимуть особові інвестиційні рахунки

ОІР відкриватимуться в інвестиційних фірмах і надаватимуть громадянам можливість інвестувати в українські цінні папери, зокрема муніципальні та корпоративні облігації, а також акції українських компаній.

Ключова умова полягає в тому, що кошти мають залишатися в економіці не менше 5 років. За цієї умови інвестор отримує право на податкову пільгу. При цьому дозволяється реінвестувати прибутки, купувати та продавати активи без виведення коштів з економіки.

Продаж акцій держкомпаній через «Дію»

НКЦПФР спільно з народним депутатом Тарасом Тарасенком презентували концепцію законопроєкту № 14296. Документ передбачає продаж невеликої частки акцій прибуткових державних компаній, орієнтовно 7%, через застосунок «Дія».

Руслан Магомедов наголосив, що йдеться не про класичну приватизацію, а про продаж частини акцій стабільно працюючих державних компаній, які отримують прибуток і виплачують дивіденди.

«Наша стратегічна мета — не просто продати акції. Ми хочемо, щоб в Україні з’явиться 5 мільйонів роздрібних інвесторів, щоб запрацював вторинний ринок, щоб біржі отримали обсяги торгів, а держава — справедливу вартість акцій, що їй належить», — наголосив очільник Комісії.

За його словами, запровадження таких інструментів здатне запустити повноцінний фондовий ринок і забезпечити економіку довгими грошима, що в перспективі зробить накопичувальну пенсійну систему ефективною та безпечною.

