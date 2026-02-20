В «Новій пошті» стався збій Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

Клієнти «Нової пошти» вже кілька годин не можуть оплатити свої посилки за допомогою програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та коментарі на сторінці «Нової пошти» у Facebook

Клієнти НП зазначають, що під час спроби оплати посилки через додаток видає повідомлення про технічні помилки, а також повідомлення з текстом «щось пішло не так».

Цю інформацію підтверджує і кореспондент РБК-Україна. За його словами, така помилка спостерігається кілька годин.

Сполучені Штати стали 17-ю країною, де запрацювала «Нова пошта». Тепер звідти можна надсилати в Україну документи та посилки вагою до 30 кг.

Для цього компанія домовилася про співпрацю з мережею UPS, тож клієнти можуть приносити згортки в будь-який із 6 тисяч пунктів UPS Store по всій Америці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.