В «Новій пошті» стався збій
Клієнти «Нової пошти» вже кілька годин не можуть оплатити свої посилки за допомогою програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та коментарі на сторінці «Нової пошти» у Facebook.
Клієнти НП зазначають, що під час спроби оплати посилки через додаток видає повідомлення про технічні помилки, а також повідомлення з текстом «щось пішло не так».
Цю інформацію підтверджує і кореспондент РБК-Україна. За його словами, така помилка спостерігається кілька годин.
Сполучені Штати стали 17-ю країною, де запрацювала «Нова пошта». Тепер звідти можна надсилати в Україну документи та посилки вагою до 30 кг.
Для цього компанія домовилася про співпрацю з мережею UPS, тож клієнти можуть приносити згортки в будь-який із 6 тисяч пунктів UPS Store по всій Америці.
