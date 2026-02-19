У Києві в 9 разів дорожче продали науково-дослідний інститут «Оріон» — деталі Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

За підсумками аукціону в державній торговій електронній системі Прозорро. Продажі переможна ставка за приватизацію Науково-дослідного інституту «Оріон» у Києві становить 381 млн грн. Фінальна ціна об’єкта зросла майже в 9 разів від стартової.

Про це повідомляє Prozorro.sale.

Торги

Стартувала ціна об’єкта на аукціоні з 42,5 млн грн. За лот змагалося 11 учасників. Торги проходили за англійським типом на підвищення ціни, організатор аукціону — Фонд державного майна України.

Що там є

Підприємство спеціалізується на дослідженнях й експериментальних розробках у сфері природничих і технічних наук.

До складу лота входять:

виробничі будівлі,

адміністративні корпуси,

майстерні,

гаражі,

обладнання.

Земельні ділянки, на яких розташоване майно, не підлягають приватизації.

За умовами продажу новий власник зобов’язаний протягом шести місяців не звільняти працівників та погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом. Станом на кінець вересня 2025 року така заборгованість складала майже 55,8 млн грн.

Також підприємство має кредиторську заборгованість на майже 29,2 млн грн.

Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лота після дня завершення торгів. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету.

Довідка Finance.ua:

З початку 2026 року за підсумками онлайн-аукціонів з приватизації держмайна в системі Прозорро. Продажі до державного бюджету вже надійшло майже 10,6 млн грн без урахування ПДВ. Ще 26 торгів на 563,3 млн грн перебувають на етапі укладання угод.

