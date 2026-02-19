M&A-ринок України показав зростання: які прогнози на 2026 (ТОП-3 угоди)
Розподіл угод за секторами в 2025 році відображає ширшу структуру української економіки. Ключові сектори ринку M&A залишилися тими ж, що у 2024 році.
Про це йдеться в аналітиці KPMG M&A Radar 2025: Україна.
Галузі
Сільське господарство, інновації та технології, нерухомість і будівництво, а також енергетика та комунальне господарство разом забезпечили понад 85% загальної розголошеної вартості угод (проти 65% у 2024 році), а їхня сукупна частка в кількості угод зросла з 66% до 71%.
ТОП-3 ключові угоди 2025 року:
- Придбання українською компанією МХП 92% частки у іноземній харчовій компанії Uvesa за 300 млн доларів США.
- Придбання компанією «Київстар» сервісу виклику авто та доставки Uklon за 155 млн доларів США.
- Придбання глобальною агропродовольчою компанією Bunge 85% в статутному капіталі Вінницького олієжирового комбінату (ViOil) за 138 млн дол. США.
Активність у секторі інновацій та технологій була значною мірою зумовлена подальшим розширенням діяльності компанії «Київстар» за межі основних телекомунікаційних послуг шляхом придбання компанії Uklon та збільшення частки в медичній платформі Helsi, а також оголошення придбання Tabletki.ua. Такі кроки відображають важливі етапи свідомої довгострокової стратегії компанії «Київстар» зі створення ширшої цифрової екосистеми.
У секторі сільського господарства M&A-активність значною мірою була зумовлена двома знаковими транзакціями. Придбання МХП 92% акцій іспанського виробника птиці та свинини Uvesa в рамках угоди вартістю понад 270 млн євро (приблизно 300 млн доларів США), яка стала найбільшою транзакцією 2025 року.
Тим часом придбання компанією Bunge частки 85% у ViOil орієнтовно за 138 млн доларів США стало найбільшою угодою року з придбання українських активів іноземними інвесторами.
Економіка воєнного часу продовжує змінювати інвестиційний ландшафт України.
Оборонний сектор природно набув стратегічного значення: обсяги інвестицій в українські оборонно-технологічні стартапи перевищили 100 млн доларів США у 2025 році (проти 40 млн у 2024 році). Показово, що 2025-й став першим роком, коли в цьому сегменті було зафіксовано дві транзакції понад 5 млн доларів США, що сигналізує про поступову структурне становлення напряму.
Прогнози
Хоча загальна кількість M&A-угод у секторі залишалася помірною, характер інвестицій свідчить про формування підґрунтя для ширшого залучення капіталу в майбутньому.
Енергетичні активи продовжують привертати увагу як з боку профільних операторів (зокрема ДТЕК), так і компаній з інших секторів, які прагнуть підвищити енергонезалежність, досягти більшої ефективності витрат і операційної стійкості в умовах постійного дефіциту електроенергії та перебоїв у мережі.
Подальше зростання ринку в майбутньому залежатиме від трьох критичних важелів:
- зменшення структурних дисбалансів на ринку праці,
- переходу від відновлення до системної модернізації інфраструктури,
- розширення доступності дієвих механізмів страхування воєнних ризиків.
Очікується, що у міру прогресу у цих напрямах, спектр інвестиційних можливостей в Україні має розширюватися. Перші інвестори, які змогли скористатися вигідними можливостями укласти угоди у сільському господарстві, секторі інновацій та технологій, енергетиці та виробництві будматеріалів, ймовірно матимуть переваги для реалізації своїх інвестиційних стратегій у процесі відновлення української економіки.
