M&A-ринок України показав зростання: які прогнози на 2026 (ТОП-3 угоди)

Розподіл угод за секторами в 2025 році відображає ширшу структуру української економіки. Ключові сектори ринку M&A залишилися тими ж, що у 2024 році.

KPMG M&A Radar 2025: Україна. Про це йдеться в аналітиці

Галузі

Сільське господарство, інновації та технології, нерухомість і будівництво, а також енергетика та комунальне господарство разом забезпечили понад 85% загальної розголошеної вартості угод (проти 65% у 2024 році), а їхня сукупна частка в кількості угод зросла з 66% до 71%.

ТОП-3 ключові угоди 2025 року:

Придбання українською компанією МХП 92% частки у іноземній харчовій компанії Uvesa за 300 млн доларів США.

частки у іноземній харчовій компанії Uvesa за 300 млн доларів США. Придбання компанією «Київстар» сервісу виклику авто та доставки Uklon за 155 млн доларів США.

сервісу виклику авто та доставки Придбання глобальною агропродовольчою компанією Bunge 85% в статутному капіталі Вінницького олієжирового комбінату (ViOil) за 138 млн дол. США.

Активність у секторі інновацій та технологій була значною мірою зумовлена подальшим розширенням діяльності компанії «Київстар» за межі основних телекомунікаційних послуг шляхом придбання компанії Uklon та збільшення частки в медичній платформі Helsi, а також оголошення придбання Tabletki.ua. Такі кроки відображають важливі етапи свідомої довгострокової стратегії компанії «Київстар» зі створення ширшої цифрової екосистеми.

У секторі сільського господарства M&A-активність значною мірою була зумовлена двома знаковими транзакціями. Придбання МХП 92% акцій іспанського виробника птиці та свинини Uvesa в рамках угоди вартістю понад 270 млн євро (приблизно 300 млн доларів США), яка стала найбільшою транзакцією 2025 року.

Тим часом придбання компанією Bunge частки 85% у ViOil орієнтовно за 138 млн доларів США стало найбільшою угодою року з придбання українських активів іноземними інвесторами.

Економіка воєнного часу продовжує змінювати інвестиційний ландшафт України.

Оборонний сектор природно набув стратегічного значення: обсяги інвестицій в українські оборонно-технологічні стартапи перевищили 100 млн доларів США у 2025 році (проти 40 млн у 2024 році). Показово, що 2025-й став першим роком, коли в цьому сегменті було зафіксовано дві транзакції понад 5 млн доларів США, що сигналізує про поступову структурне становлення напряму.

Прогнози

Хоча загальна кількість M&A-угод у секторі залишалася помірною, характер інвестицій свідчить про формування підґрунтя для ширшого залучення капіталу в майбутньому.

Енергетичні активи продовжують привертати увагу як з боку профільних операторів (зокрема ДТЕК), так і компаній з інших секторів, які прагнуть підвищити енергонезалежність, досягти більшої ефективності витрат і операційної стійкості в умовах постійного дефіциту електроенергії та перебоїв у мережі.

Подальше зростання ринку в майбутньому залежатиме від трьох критичних важелів:

зменшення структурних дисбалансів на ринку праці,

переходу від відновлення до системної модернізації інфраструктури,

розширення доступності дієвих механізмів страхування воєнних ризиків.

Очікується, що у міру прогресу у цих напрямах, спектр інвестиційних можливостей в Україні має розширюватися. Перші інвестори, які змогли скористатися вигідними можливостями укласти угоди у сільському господарстві, секторі інновацій та технологій, енергетиці та виробництві будматеріалів, ймовірно матимуть переваги для реалізації своїх інвестиційних стратегій у процесі відновлення української економіки.

