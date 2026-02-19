Син Трампа інвестує $1,5 млрд у виробництво безпілотників
Син президента Дональда Трампа, Ерік Трамп, інвестує в масштабну угоду на 1,5 мільярда доларів з виробником безпілотників Xtend, що наблизить родину Трампів до сфериу оборонних технологій саме в період активного державного стимулювання галузі.
Про це інформує Bloomberg.
Ерік Трамп став ключовим учасником угоди, яка передбачає вихід компанії Xtend на публічний ринок через злиття з флоридською JFB Construction Holdings.
Цей крок розширює присутність родини Трампів у військово-промисловому секторі, де вже активно працює його брат, Дональд Трамп-молодший. Останній є радником у компанії Unusual Machines Inc. та партнером венчурної фірми 1789 Capital, що інвестує в передові оборонні стартапи, зокрема Anduril Industries.
«Я неймовірно пишаюся тим, що інвестую в компанії, в які вірю. Дрони — це, безумовно, хвиля майбутнього. Xtend має неймовірний потенціал», — заявив 42-річний Ерік Трамп.
Інвестиції відбуваються паралельно зі стратегічними змінами в Міністерстві оборони США.
Компанія Xtend уже отримала багатомільйонний контракт на розробку дронів зі штучним інтелектом і стала учасником програми Пентагону «Домінування дронів» вартістю 1,1 мільярда доларів.
