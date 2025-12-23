0 800 307 555
Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією

Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією.
Про це повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки України.
Під перевірки потрапляють як фізичні, так і юридичні особи; у низці випадків фінансові установи призупиняють операції або закривають рахунки.
Формальна мета — запобігти відмиванню коштів, шахрайству та порушенню нормативних вимог, але фактичний ефект значно ширший.
Ідеться про комплекс заходів, спрямованих на відповідність законам, внутрішнім регламентам і міжнародним стандартам. Банки ретельно перевіряють походження коштів, економічну доцільність транзакцій, особливо міжнародних переказів і валютних операцій.
Клієнтів дедалі частіше зобов’язують надавати додаткові документи, що підтверджують довгострокове проживання, офіційне працевлаштування або ведення бізнесу. За відсутності таких підтверджень рахунки блокують або платежі відхиляють.
Посилення контролю відбувається на тлі рішення Європейської комісії від 3 грудня 2025 року про включення рф до переліку країн високого ризику зі «стратегічними недоліками» у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Це рішення фактично змушує фінансові установи третіх країн застосовувати посилені заходи перевірки до будь-яких операцій, пов’язаних із російськими резидентами.
Ключовим драйвером такої політики є побоювання банків потрапити під вторинні санкції США та ЄС, а також прагнення мінімізувати репутаційні ризики. У результаті формується режим поступової фінансової ізоляції росіян, який виходить далеко за межі формального санкційного поля. Навіть у країнах, що офіційно не приєдналися до санкцій, будь-який зв’язок із російським капіталом дедалі частіше розглядається як неприйнятний ризик.
