Інвесткомпаніям змінюють правила: що планує регулятор ринку капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проєкт рішення «Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 3 листопада 2020 року № 640», яким передбачено оновлення вимог до діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Зміни стосуються брокерської та дилерської діяльності, андеррайтингу, а також управління портфелем фінансових інструментів.

Проєктом пропонується оновлення вимог до діяльності інвестиційних фірм, зокрема в частині:

внутрішніх документів інвестиційної фірми;

операційних вимог та обмежень;

укладання особистих угод;

заходів із запобігання конфлікту інтересів;

використання програмно-технічного комплексу;

процедур запобігання зловживанням на ринках капіталу;

роботи з клієнтами, зокрема інформування про послуги та фінансові інструменти, оцінювання клієнтів, застосування заходів для досягнення найкращого результату для клієнта, а також звітування;

здійснення діяльності з управління портфелем фінансових інструментів та андеррайтингу;

надання інвестиційних порад та здійснення інвестиційних досліджень;

діяльності маркет-мейкерів;

здійснення маржинальних операцій.

Крім того, проєктом передбачається запровадження інституту пов’язаних агентів та впровадження в діяльність інвестиційних фірм інструментів підтримки ринкової ціни, зокрема заходів стабілізації.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків презентувала законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів» щодо особових інвестиційних рахунків.

Запровадження особових інвестиційних рахунків дозволить залучити в економіку кошти, які сьогодні не працюють, та збільшити податкові надходження без ризику для державного бюджету.

