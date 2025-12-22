0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще 23 АЗС Коломойського переходять під контроль нового власник

Фондовий ринок
13
Ще 23 АЗС Коломойського переходять під контроль нового власник
Ще 23 АЗС Коломойського переходять під контроль нового власник
Антимонопольний комітет дозволив ПП «Укрпалетсистем», оператору мережі АЗС UPG, взяти в оренду ще 23 автозаправні комплекси, які раніше входили до орбіти групи «Приват».
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Йдеться про активи, що формально оформлені на низку окремих юросіб, але раніше працювали в єдиній системі паливного бізнесу Ігоря Коломойського.
Згідно з рішенням АМКУ, UPG отримала дозвіл на оренду заправок, що належать семи компаніям.
Як зазначено у рішенні, UPG дозволили взяти в оренду:
  • 8 АЗК, що належать ТОВ «ТАРОС ГРУП»
  • 3 АЗК, що належать ТОВ «ВЕРТІКС-МОЛ»
  • 2 АЗК, що належать ТОВ «СКАЙ ПРОЕКТ»
  • 3 АЗК, що належать ТОВ «ЖАСМІ ТРЕЙД»
  • 2 АЗК, що належать ТОВ «ЛАЙК ІНВЕСТ»
  • 2 АЗК, що належать ТОВ «ТЕКІЛА ГОЛД»
  • 3 АЗК, що належать ТОВ «АЛЬБІЛЕНД».
Усі ці компанії раніше фігурували в паливному бізнесі групи «Приват», хоча й були розкидані по різних юрисдикціях і реєстрах.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems