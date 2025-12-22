Ще 23 АЗС Коломойського переходять під контроль нового власник
Антимонопольний комітет дозволив ПП «Укрпалетсистем», оператору мережі АЗС UPG, взяти в оренду ще 23 автозаправні комплекси, які раніше входили до орбіти групи «Приват».
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Йдеться про активи, що формально оформлені на низку окремих юросіб, але раніше працювали в єдиній системі паливного бізнесу Ігоря Коломойського.
Згідно з рішенням АМКУ, UPG отримала дозвіл на оренду заправок, що належать семи компаніям.
Як зазначено у рішенні, UPG дозволили взяти в оренду:
- 8 АЗК, що належать ТОВ «ТАРОС ГРУП»
- 3 АЗК, що належать ТОВ «ВЕРТІКС-МОЛ»
- 2 АЗК, що належать ТОВ «СКАЙ ПРОЕКТ»
- 3 АЗК, що належать ТОВ «ЖАСМІ ТРЕЙД»
- 2 АЗК, що належать ТОВ «ЛАЙК ІНВЕСТ»
- 2 АЗК, що належать ТОВ «ТЕКІЛА ГОЛД»
- 3 АЗК, що належать ТОВ «АЛЬБІЛЕНД».
Усі ці компанії раніше фігурували в паливному бізнесі групи «Приват», хоча й були розкидані по різних юрисдикціях і реєстрах.
Поділитися новиною
Також за темою
Ще 23 АЗС Коломойського переходять під контроль нового власник
НКЦПФР включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще два кейси
Укрзалізниця повідомила, які потяги затримуються через аварію під Коростенем (список)
Як буде працювати «Укрпошта» та Нова пошта на свята (графік)
Готівка має працювати: в НКЦПФР пояснили важливість прийняття законопроєкту про особові інвестрахунки
TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США — Axios