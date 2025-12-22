Ще 23 АЗС Коломойського переходять під контроль нового власник Сьогодні 17:33 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет дозволив ПП «Укрпалетсистем», оператору мережі АЗС UPG, взяти в оренду ще 23 автозаправні комплекси, які раніше входили до орбіти групи «Приват».

Про це повідомляє пресслужба АМКУ

Йдеться про активи, що формально оформлені на низку окремих юросіб, але раніше працювали в єдиній системі паливного бізнесу Ігоря Коломойського.

Згідно з рішенням АМКУ, UPG отримала дозвіл на оренду заправок, що належать семи компаніям.

Як зазначено у рішенні, UPG дозволили взяти в оренду:

8 АЗК, що належать ТОВ «ТАРОС ГРУП»

3 АЗК, що належать ТОВ «ВЕРТІКС-МОЛ»

2 АЗК, що належать ТОВ «СКАЙ ПРОЕКТ»

3 АЗК, що належать ТОВ «ЖАСМІ ТРЕЙД»

2 АЗК, що належать ТОВ «ЛАЙК ІНВЕСТ»

2 АЗК, що належать ТОВ «ТЕКІЛА ГОЛД»

3 АЗК, що належать ТОВ «АЛЬБІЛЕНД».

Усі ці компанії раніше фігурували в паливному бізнесі групи «Приват», хоча й були розкидані по різних юрисдикціях і реєстрах.

Економічна Правда За матеріалами:

