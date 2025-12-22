Як буде працювати «Укрпошта» та Нова пошта на свята (графік) Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

«Укрпошта» показала графік роботи на Різдво та Новий рік.

Про це йдеться в повідомленні гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

24 і 25 грудня — Укрпошта та її відділення працюють за звичним графіком.

31 грудня — короткий день, щоб усі встигли зустріти Новий рік із родинами.

1 січня в Укрпошті буде вихідний.

2 січня, як завжди, чекають вас у відділеннях.

Він також нагадав, що цього тижня, а саме 24 грудня, напередодні Різдва, — останній день прийому заявки за програмою «Зимова підтримка».

«Якщо плануєте це зробити через Укрпошту, як це вже зробили понад 1,7 мільйона українців, не зволікайте і точно не відкладайте на останній день. Знаючи ворога, він може спробувати зіпсувати Різдво. Не менш важливо — триває останній тиждень, коли можна підписатися на філателістичний абонемент Укрпошти на 2026 рік і отримувати ексклюзивні випуски. Цього тижня вийде остання марка цього року — різдвяна, і вийде вона дуже особливою. Тож якщо комусь або собі потрібен гарний подарунок — не пропустіть її в нашому онлайн-маркеті: postmark.ukrposhta.ua », — написав Смілянський.

Раніше Укрпошта знизила тариф на дрібні міжнародні відправлення ще для 24 країн, що робить доставку доступнішою для приватних відправників та малого бізнесу. Окрім популярних напрямків на кшталт США, Канади, Німеччини чи Австралії, тариф подешевшав і для таких країн.

Укрпошта запустила перший поштомат у Києві. Він розташований на Майдані Незалежності.

Нова пошта

Компанія «Нова пошта» не змінюватиме графік роботи на різдво, матиме скорочений день 31 грудня та вихідний 1 січня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

24 та 25 грудня відділення «Нової пошти» працюватимуть за звичайним графіком, водночас 31 грудня буде скорочений робочий день — до 17:00, а 1 січня 2026 року — вихідний.

