0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як буде працювати «Укрпошта» та Нова пошта на свята (графік)

Фондовий ринок
38
Як буде працювати «Укрпошта» та Нова пошта на свята (графік)
Як буде працювати «Укрпошта» та Нова пошта на свята (графік)
«Укрпошта» показала графік роботи на Різдво та Новий рік.
Про це йдеться в повідомленні гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.
Читайте також
24 і 25 грудня — Укрпошта та її відділення працюють за звичним графіком.
31 грудня — короткий день, щоб усі встигли зустріти Новий рік із родинами.
1 січня в Укрпошті буде вихідний.
2 січня, як завжди, чекають вас у відділеннях.
Він також нагадав, що цього тижня, а саме 24 грудня, напередодні Різдва, — останній день прийому заявки за програмою «Зимова підтримка».
«Якщо плануєте це зробити через Укрпошту, як це вже зробили понад 1,7 мільйона українців, не зволікайте і точно не відкладайте на останній день. Знаючи ворога, він може спробувати зіпсувати Різдво. Не менш важливо — триває останній тиждень, коли можна підписатися на філателістичний абонемент Укрпошти на 2026 рік і отримувати ексклюзивні випуски. Цього тижня вийде остання марка цього року — різдвяна, і вийде вона дуже особливою. Тож якщо комусь або собі потрібен гарний подарунок — не пропустіть її в нашому онлайн-маркеті: postmark.ukrposhta.ua», — написав Смілянський.
Місце для вашої реклами
Раніше Укрпошта знизила тариф на дрібні міжнародні відправлення ще для 24 країн, що робить доставку доступнішою для приватних відправників та малого бізнесу. Окрім популярних напрямків на кшталт США, Канади, Німеччини чи Австралії, тариф подешевшав і для таких країн.
Укрпошта запустила перший поштомат у Києві. Він розташований на Майдані Незалежності.
Місце для вашої реклами

Нова пошта

Компанія «Нова пошта» не змінюватиме графік роботи на різдво, матиме скорочений день 31 грудня та вихідний 1 січня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
24 та 25 грудня відділення «Нової пошти» працюватимуть за звичайним графіком, водночас 31 грудня буде скорочений робочий день — до 17:00, а 1 січня 2026 року — вихідний.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems