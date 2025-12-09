Укрпошта знизила тариф на доставку за кордон — деталі Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Укрпошта знизила тариф на доставку за кордон — деталі

Українці, які надсилають невеликі посилки за кордон, тепер можуть робити це дешевше.

Укрпошта знизила тариф на дрібні міжнародні відправлення ще для 24 країн, що робить доставку доступнішою для приватних відправників та малого бізнесу.

Про це йдеться у пресрелізі, який є у розпорядженні Finance.ua.

Для яких країн діє знижений тариф

Послуга «Дрібний пакет Prime» тепер охоплює 109 країн світу.

Окрім популярних напрямків на кшталт США, Канади, Німеччини чи Австралії, тариф подешевшав і для:

Ватикану,

Албанії,

Алжиру,

Андорри,

Вірменії,

Монако,

Чорногорії,

Гренландії та інших держав.

Читайте також Укрпошта запустила свій перший поштомат

Скільки можна зекономити

Економія залежно від напрямку становить від 11% до 25%.

Для прикладу: відправлення вагою до 100 г раніше коштувало близько $7,26. Тепер його можна надіслати за $5,5.

Це особливо актуально для продавців на міжнародних маркетплейсах, які регулярно відправляють невеликі замовлення — прикраси, аксесуари, сувенірну продукцію тощо.

Деталі доставки

Невеликі пакунки до ключових країн ЄС та США зазвичай прибувають упродовж 7−14 днів.

Тариф Prime передбачає доставку безпосередньо до поштової скриньки отримувача.

З оновленими тарифами можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що Укрпошта як член Всесвітнього поштового союзу має змогу доставляти відправлення на будь-яку адресу в понад 230 країн та територій світу. Партнерська мережа національних пошт складається з більш ніж 660 тисяч відділень, які обслуговують 5,3 мільйонів поштовиків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.