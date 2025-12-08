Укрпошта запустила свій перший поштомат
Укрпошта запустила перший поштомат у Києві. Він розташований на Майдані Незалежності.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.
Масштабування мережі
Укрпошта планує розпочати масштабування мережі у наступному році. Поштомати мають модульну конструкцію. Систему можна розширювати від одного модуля до десятків. Базова конфігурація містить два блоки по 15−20 комірок кожен.
Раніше в компанії повідомляли, що до кінця 2025 року планують встановити 100 модулів. Серед них 70 у Києві та 30 в Одесі.
Як працюють поштомати Укрпошти
Через поштомат можна отримувати та відправляти посилки.
Отримати посилку можна через PIN-код або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0.
Пристрої працюють в автономному режимі. Навіть за відсутності електроенергії чи зв’язку вони залишаються доступними.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що компанія наразі не планує підвищувати тарифи на доставку посилок.
Крім того, Укрпошта запустила новий сервіс для користувачів OLX. Покупці на OLX зможуть отримати замовлення через Укрпошту з післяплатою. Для цього необхідно обрати Укрпошту як спосіб доставки та активувати опцію «Оплата при отриманні». Запуск інтеграції з OLX Доставкою став частиною стратегії компанії з покращення клієнтського досвіду. Серед нововведень — експрес-вікна для швидкої видачі посилок без черг та автоматизація логістичних центрів.
