Укрпошта запустила свій перший поштомат

Укрпошта запустила свій перший поштомат

Укрпошта запустила перший поштомат у Києві. Він розташований на Майдані Незалежності.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

Масштабування мережі

Укрпошта планує розпочати масштабування мережі у наступному році. Поштомати мають модульну конструкцію. Систему можна розширювати від одного модуля до десятків. Базова конфігурація містить два блоки по 15−20 комірок кожен.

Раніше в компанії повідомляли , що до кінця 2025 року планують встановити 100 модулів. Серед них 70 у Києві та 30 в Одесі.

Як працюють поштомати Укрпошти

Через поштомат можна отримувати та відправляти посилки.

Отримати посилку можна через PIN-код або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0.

Пристрої працюють в автономному режимі. Навіть за відсутності електроенергії чи зв’язку вони залишаються доступними.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що компанія наразі не планує підвищувати тарифи на доставку посилок.

Крім того, Укрпошта запустила новий сервіс для користувачів OLX. Покупці на OLX зможуть отримати замовлення через Укрпошту з післяплатою. Для цього необхідно обрати Укрпошту як спосіб доставки та активувати опцію «Оплата при отриманні». Запуск інтеграції з OLX Доставкою став частиною стратегії компанії з покращення клієнтського досвіду. Серед нововведень — експрес-вікна для швидкої видачі посилок без черг та автоматизація логістичних центрів.

