Як обрати легальну святкову ялинку — роз’яснення МВС

Купувати живі святкові дерева варто лише на офіційних ярмарках, адже ці місця є легальними точками продажу.
Про це повідомляє МВС України.
Інфографіка: МВС України
Як перевірити легальність дерева

У міністерстві зазначили, що всі законно заготовлені дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом. У них зашифрована інформація про місце заготівлі, лісозаготівельника тощо.
Інфографіка: МВС України
Перевірити штрих-код можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що ДП «Ліси України» офіційно розпочало сезон продажу різдвяних ялинок. Вартість святкових дерев коливається від 210 до 280 гривень.
Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).
За матеріалами:
Finance.ua
