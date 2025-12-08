Як обрати легальну святкову ялинку — роз’яснення МВС Сьогодні 07:27 — Особисті фінанси

Як обрати легальну святкову ялинку — роз’яснення МВС

Купувати живі святкові дерева варто лише на офіційних ярмарках, адже ці місця є легальними точками продажу.

Про це повідомляє МВС України.

Інфографіка: МВС України

Як перевірити легальність дерева

У міністерстві зазначили, що всі законно заготовлені дерева мають спеціальні бирки зі штрих-кодом. У них зашифрована інформація про місце заготівлі, лісозаготівельника тощо.

Інфографіка: МВС України

Перевірити штрих-код можна за посиланням

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що ДП «Ліси України» офіційно розпочало сезон продажу різдвяних ялинок. Вартість святкових дерев коливається від 210 до 280 гривень.

Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.