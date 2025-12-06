0 800 307 555
укр
Як отримати право на спадщину в цивільному шлюбі

Цивільний шлюб стає дедалі поширенішим, однак така форма сімейних відносин не надає партнерам тих самих прав і гарантій, що офіційно зареєстрований шлюб.
У Міністерстві юстиції України розповіли, чи може цивільна дружина або чоловік отримати спадок.

Хто має право на спадщину без офіційного шлюбу

Якщо існує заповіт — спадкодавець самостійно визначає, кому передати майно. Натомість спадкування за законом для цивільних чоловіка чи дружини є ускладненим, адже вони можуть претендувати на спадщину лише у четвертій черзі.
Щоб отримати це право, один із подружжя повинен довести у суді факт проживання однією сім’єю щонайменше п’ять років до смерті спадкодавця.
І навіть після цього спадкування можливе лише за умови, що немає спадкоємців попередніх черг або вони відмовилися від прийняття спадщини.

Коли черговість спадкування можна змінити

Домовленість між спадкоємцями. Після відкриття спадщини спадкоємці можуть укласти нотаріально посвідчений договір і дозволити особі четвертої черги спадкувати разом із першою.
Договір не повинен порушувати інтереси спадкоємців, які у цьому не беруть участь, а також не може обмежувати права осіб, що отримують обов’язкову частку.
Рішення суду у разі опіки над спадкодавцем. Якщо особа тривалий час доглядала за спадкодавцем, фінансово підтримувала його або допомагала у період безпорадного стану, вона може отримати право на спадкування разом зі спадкоємцями відповідної черги.
Визнати факт проживання однією сім’єю можна лише за наявності сукупності підтверджувальних фактів:
  • спільне проживання та побут;
  • взаємні права і обов’язки;
  • купівля майна для спільного користування;
  • участь у витратах на утримання житла, його ремонт;
  • надання взаємної допомоги;
  • наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням;
  • інші обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.
