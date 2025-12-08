0 800 307 555
У Польщі змінили терміни виплати 800 Плюс у грудні

У грудні частина родин у Польщі отримає допомогу 800 Плюс раніше встановлених дат.
Через вихідні та державні свята ZUS змінив графік перерахувань для чотирьох груп отримувачів.
Про це повідомляє inpoland.

Хто отримає виплати раніше

Зміни стосуються родин, які зазвичай отримують виплати:
  • 7 числа — гроші надійдуть 5 грудня (п'ятниця);
  • 14 числа — виплата буде 12 грудня (п'ятниця);
  • 20 числа — кошти зарахують 19 грудня (п'ятниця);
  • 24 числа — цього року це офіційний вихідний, тому гроші прийдуть 23 грудня (вівторок).

Чому змінили дати

ZUS традиційно переносить виплати на раніші дні, якщо запланована дата припадає на вихідний або державне свято. Саме через це грудневий графік і було скориговано.

Зміни у програмі 800 Плюс

Раніше ми повідомляли, що установа соціального страхування Польщі (ZUS) оголосила про запровадження нової системи контролю для одержувачів допомоги 800+, зокрема українців.
Йдеться про перевірку професійної активності: вона розпочнеться з лютого 2026 року для громадян України та з червня 2026-го — для інших іноземців.
Також варто зазначити, що для призначення допомоги 800+ українські діти повинні бути залучені до польської системи освіти.
Подати заявку на призначення 800+ можна виключно онлайн через: Emp@tia, PUE ZUS, mZUS, електронний банкінг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
