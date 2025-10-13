0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ZUS посилює перевірки отримувачів виплат 800+

Особисті фінанси
96
ZUS посилює перевірки отримувачів виплат 800+
ZUS посилює перевірки отримувачів виплат 800+
Установа соціального страхування Польщі (ZUS) оголосила про запровадження нової системи контролю для одержувачів допомоги 800+, зокрема українців.
Про це повідомляє inpoland.

Що зміниться

Перевірка професійної активності розпочнеться з лютого 2026 року для громадян України та з червня 2026-го — для інших іноземців.
Згідно з оновленими правилами, право на допомогу 800+ зберігатимуть лише ті, хто підтвердить свою зайнятість у Польщі. Іноземці повинні отримувати щонайменше 50% мінімальної зарплати — тобто не менше 2333 злотих брутто на місяць у 2025 році.
Перевірка відбуватиметься автоматично на основі даних, які ZUS отримуватиме від інших держустанов, а в окремих випадках — після подання додаткових документів.

Навіщо це

У ZUS пояснюють, що щомісячний моніторинг допоможе швидше виявляти тих, хто втратив роботу або виїхав із країни. Якщо людина не працює чи фактично не проживає в Польщі, виплати допомоги автоматично призупинятимуться.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада міністрів Польщі ухвалила законопроєкт про підтримку українців. Документ визначає порядок виплат соціальних програм для іноземців, зокрема 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки»;
  • також варто зазначити, що українські діти для призначення допомоги 800+ повинні бути залучені до польської системи освіти;
  • подати заявку на призначення 800+ можна виключно онлайн через: Emp@tia, PUE ZUS, mZUS, електронний банкінг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems