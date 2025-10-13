ZUS посилює перевірки отримувачів виплат 800+
Установа соціального страхування Польщі (ZUS) оголосила про запровадження нової системи контролю для одержувачів допомоги 800+, зокрема українців.
Що зміниться
Перевірка професійної активності розпочнеться з лютого 2026 року для громадян України та з червня 2026-го — для інших іноземців.
Згідно з оновленими правилами, право на допомогу 800+ зберігатимуть лише ті, хто підтвердить свою зайнятість у Польщі. Іноземці повинні отримувати щонайменше 50% мінімальної зарплати — тобто не менше 2333 злотих брутто на місяць у 2025 році.
Перевірка відбуватиметься автоматично на основі даних, які ZUS отримуватиме від інших держустанов, а в окремих випадках — після подання додаткових документів.
Навіщо це
У ZUS пояснюють, що щомісячний моніторинг допоможе швидше виявляти тих, хто втратив роботу або виїхав із країни. Якщо людина не працює чи фактично не проживає в Польщі, виплати допомоги автоматично призупинятимуться.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада міністрів Польщі ухвалила законопроєкт про підтримку українців. Документ визначає порядок виплат соціальних програм для іноземців, зокрема 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки»;
- також варто зазначити, що українські діти для призначення допомоги 800+ повинні бути залучені до польської системи освіти;
- подати заявку на призначення 800+ можна виключно онлайн через: Emp@tia, PUE ZUS, mZUS, електронний банкінг.
