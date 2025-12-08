МВС Чехії оприлюднило подробиці продовження тимчасового захисту для українців Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

МВС Чехії оприлюднило подробиці продовження тимчасового захисту для українців

Наближається дедлайн для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування українців у Чехії.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Тимчасовий захист

Особи, які користуються тимчасовим захистом до 31 березня 2026 року, зможуть продовжити його до 31 березня 2027 року. Процедура відбуватиметься у два етапи:

онлайн-реєстрація та бронювання дати візиту;

особисте відвідування відділення МВС для отримання нової візової наклейки.

Раніше створені облікові записи видалятися не будуть. Тож усім, хто продовжував статус торік, новий акаунт створювати не треба — потрібно користуватися попереднім.

Онлайн-реєстрація стартує на початку 2026 року і триватиме до 15 березня 2026 року. Зареєструватися можна лише онлайн. Особи від 15 років виконують це самостійно, молодших реєструють уповноважені представники.

Бронювання дати візиту

Онлайн-реєстрація вважається завершеною лише після бронювання дати та часу особистого візиту. Після цього тимчасовий захист автоматично продовжується до 30 вересня 2026 року навіть без наклейки. Втім, змінювати обрану дату можна лише з поважних причин.

Отримати наклейку потрібно не пізніше 30 вересня 2026 року. Візити дозволені лише за попереднім бронюванням. Після отримання наклейки статус продовжується до 31 березня 2027 року.

За рішенням ЄС, продовження тимчасового захисту після цього періоду не планується.

Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування

Українці, які отримали підтвердження про виконання умов для спеціального дозволу на довгострокове перебування (ZDP), повинні завершити онлайн-реєстрацію та забронювати візит до МВС до 31 грудня 2025 року. Після цієї дати податися буде неможливо.

Під час перших відвідин відділення МВС необхідно подати всі необхідні документи і здати біометричні дані Після цього МВС призначить дату видачі біометричної картки дозволу на перебування.

Цю дату змінити за власним бажанням неможливо. Дата видачі біометричної картки може бути змінена лише з поважних причин на підставі листа з поясненням. Такий лист необхідно надіслати на адресу відділення, де відбулося зняття біометричних даних.

Під час другого візиту до відділення МВС всіх членів домогосподарства (явка не обов’язкова тільки для дітей віком до 6 років) там знову перевірять виконання умов на отримання спеціального дозволу.

«Звертаємо увагу, якщо ви або інший учасник спільного домогосподарства не відповідатимете умові несудимості, усе спільне домогосподарство втратить право на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Цей крок не підлягає оскарженню», — попереджає міністерство.

Перед візитом треба переконатися, що всі учасники спільного домогосподарства зареєстровані в Реєстрі населення за своєю поточною адресою.

«Якщо на дату бронювання будь-хто з учасників спільного домогосподарства матиме зареєстроване місце проживання за адресою відповідного відділення Міністерства внутрішніх справ, це стане підставою для скасування всієї реєстрації та призведе до втрати можливості отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування — незалежно від того, чи виконуєте ви інші умови», — застерігають у МВФ.

Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування набуває чинності в день отримання біометричної картки. Так, для осіб із таким дозволом настає низка обов’язків — зокрема, щодо медичного страхування чи необхідності розмитнення автомашини на українських номерах і реєстрації її в Чехії.

