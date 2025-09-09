Українські біженці у Чехії можуть втратити дозвіл на проживання Сьогодні 07:05 — Світ

Українські біженці у Чехії можуть втратити дозвіл на проживання

У Чехії запропонували переглянути дозволи на проживання для всіх українських біженців — залишитися зможуть тільки ті, хто працює на непопулярних серед чехів роботах. Це питання стає для місцевих політсил одним із центральних у виборчій кампанії.

Про це заявив лідер правопопулістського руху SPD (СДПН) Томіо Окамура, пише Denik

Він розповів, що його партія наполягатиме на перегляді посвідок на проживання для всіх громадян України, які перебувають у країні під тимчасовим захистом.

Чому підняли питання біженців

Окамура пояснює, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія прийняла сотні тисяч українців. Це, на його думку, погіршило доступність орендного житла та збільшило час очікування на медичні послуги. Політик підкреслює, що його позиція «не є ненавистю до українців», а прагненням «захищати інтереси чеських громадян».

Згідно з пропозицією SPD, залишитися у Чехії зможуть лише ті українці, які працюють на робочих місцях, непривабливих для місцевого населення. Інакше кажучи, йдеться про низькооплачувані або фізично важкі професії, де бракує чеських кадрів.

Ця ініціатива стала однією з головних умов, які SPD висуває для можливого входження до уряду після парламентських виборів, запланованих на жовтень 2025 року. Партія об’єдналася зі «Свободними», «Триколорою» та рухом «Право Респект Одборності» (ПРО). За даними останніх соціологічних опитувань, підтримка блоку коливається на рівні 10−13% виборців.

«Ми хочемо реалізувати нашу програму, і зробити це можемо лише в уряді», — заявив Окамура.

За його словами, питання українців — лише частина ширшої програми руху.

Серед ключових вимог:

відмова від міграційного пакту ЄС;

блокування системи квот на викиди ETS 2, яка, на думку Окамури, призведе до різкого подорожчання опалення та транспорту;

підвищення пенсій та повернення пенсійного віку до 65 років;

боротьба зі зловживаннями соціальними виплатами;

посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Нині більшість українців перебувають у Чехії під тимчасовим захистом, який ЄС запровадив через війну. Але політичні дискусії в Чехії показують, що питання українських біженців стає одним із ключових у виборчій кампанії. Якщо SPD увійде до уряду, умови перебування для українців можуть стати значно жорсткішими.

