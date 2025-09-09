0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Індії оцінили збитки від тарифів США за купівлю нафти рф

Світ
24
Тарифи в 50% з боку президента США Дональда Трампа можуть скоротити валовий внутрішній продукт Індії щонайменше на пів відсотка цього року.
Про це заявив головний економічний радник країни Ананта Нагесваран, передає Bloomberg.
«Я сподіваюся, що додатковий штрафний тариф — явище недовговічне. Залежно від того, як довго він триватиме навіть у цьому фінансовому році, його вплив на ВВП може становити від 0,5% до 0,6%», — зазначив він в інтерв’ю Bloomberg TV.
Обсяг економіки Індії у 2024 році за номінальним ВВП оцінюється приблизно в 3,9 трлн доларів. Таким чином, втрата 0,5% зростання призведе до прямих збитків у 20 млрд доларів тільки за один рік.
Читайте також
За словами Нагесварана, якщо невизначеність з тарифами збережеться і в наступному фінансовому році, наслідки будуть «великими» і стануть серйозним «ризиком» для Індії.
Нагадаємо, Трамп подвоїв тарифи на індійські товари до 50% як покарання за закупівлю російської нафти. Ці мита стали найвищими в Азії і роблять індійські товари неконкурентоспроможними на тлі В’єтнаму і Бангладеш.
Як відомо, США є найбільшим експортним ринком для Індії. Нові тарифи вдарять насамперед по трудомістких галузях, таких як текстиль і ювелірні вироби.
Нагесваран наголосив, що зберігає прогноз зростання економіки на рівні 6,3−6,8% у поточному фінансовому році, який завершиться в березні 2026 року.
Читайте також
Індійська економіка у квітні-червні прискорилася до 7,8%, що стало найвищим темпом за понад рік.
За словами радника, зниження споживчих і прямих податків разом з інфляцією на восьмирічному мінімумі створюють позитивні умови для зростання.
Індія знизила податок на товари і послуги для більшості повсякденних товарів, щоб підтримати попит. За розрахунками Нагесварана, це додасть до зростання ВВП ще 0,2−0,3%.
Також радник зазначив, що країна виконає цільовий показник бюджетного дефіциту на рівні 4,4% цього року. Підтримкою стануть рекордні виплати центробанку та продажі активів, що допоможе компенсувати можливе недоотримання доходів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems