В Індії оцінили збитки від тарифів США за купівлю нафти рф Сьогодні 02:34 — Світ

Тарифи в 50% з боку президента США Дональда Трампа можуть скоротити валовий внутрішній продукт Індії щонайменше на пів відсотка цього року.

Про це заявив головний економічний радник країни Ананта Нагесваран, передає Bloomberg.

«Я сподіваюся, що додатковий штрафний тариф — явище недовговічне. Залежно від того, як довго він триватиме навіть у цьому фінансовому році, його вплив на ВВП може становити від 0,5% до 0,6%», — зазначив він в інтерв’ю Bloomberg TV.

Обсяг економіки Індії у 2024 році за номінальним ВВП оцінюється приблизно в 3,9 трлн доларів. Таким чином, втрата 0,5% зростання призведе до прямих збитків у 20 млрд доларів тільки за один рік.

За словами Нагесварана, якщо невизначеність з тарифами збережеться і в наступному фінансовому році, наслідки будуть «великими» і стануть серйозним «ризиком» для Індії.

Нагадаємо, Трамп подвоїв тарифи на індійські товари до 50% як покарання за закупівлю російської нафти. Ці мита стали найвищими в Азії і роблять індійські товари неконкурентоспроможними на тлі В’єтнаму і Бангладеш.

Як відомо, США є найбільшим експортним ринком для Індії. Нові тарифи вдарять насамперед по трудомістких галузях, таких як текстиль і ювелірні вироби.

Нагесваран наголосив, що зберігає прогноз зростання економіки на рівні 6,3−6,8% у поточному фінансовому році, який завершиться в березні 2026 року.

Індійська економіка у квітні-червні прискорилася до 7,8%, що стало найвищим темпом за понад рік.

За словами радника, зниження споживчих і прямих податків разом з інфляцією на восьмирічному мінімумі створюють позитивні умови для зростання.

Індія знизила податок на товари і послуги для більшості повсякденних товарів, щоб підтримати попит. За розрахунками Нагесварана, це додасть до зростання ВВП ще 0,2−0,3%.

Також радник зазначив, що країна виконає цільовий показник бюджетного дефіциту на рівні 4,4% цього року. Підтримкою стануть рекордні виплати центробанку та продажі активів, що допоможе компенсувати можливе недоотримання доходів.

