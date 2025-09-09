0 800 307 555
укр
Китай нарощує золоті резерви, зменшуючи залежність від долара США — Bloomberg

Світ
26
У серпні Народний банк Китаю збільшив свої запаси золота, продовжуючи стратегію диверсифікації активів та зменшення залежності від долара США.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними, оприлюдненими у неділю, запаси банку зросли на 0,06 млн тройських унцій і станом на кінець серпня становили 74,02 млн тройських унцій. Починаючи з листопада, коли Китай розпочав цю хвилю закупівель, центробанк накопичив 1,22 млн тройських унцій золота.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Нещодавно ціна золота досягла рекордних значень, зламавши тривалий період стабільності, після прогнозів щодо зниження ставок у США та заяв Білого дому щодо Федеральної резервної системи. Ціна золота зросла цього року більш ніж на 30% і перевищила $3 500 за унцію. Аналітики Goldman Sachs зазначають, що будь-які загрози незалежності ФРС можуть підштовхнути ціну до $5 000 за унцію.
Водночас глобальне накопичення золота центральними банками сповільнилося через високі ціни. Втім, як зазначає Всесвітня рада з питань золота, геополітичні ризики й надалі підтримуватимуть попит із боку офіційних інституцій.
За матеріалами:
Букви
Валюта
